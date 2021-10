Kjell Scherpen speelt met Jong Oranje gelijk tegen Zwitserland

Jong Oranje heeft met Kjell Scherpen in de basis gelijkgespeeld tegen Zwitserland. Het duel in Lausanne eindigde in 2-2. Met treffers in de 62e en 68e minuut maakte Joshua Zirkzee een achterstand van 2-0 ongedaan.

Jong Oranje begon een maand geleden in groep E met een zege in Deventer tegen Jong Moldavië (3-0). De ploeg van coach Erwin van de Looi treedt dinsdag in Nijmegen tegen Jong Wales aan. Zwitserland leidt in de poule met 7 punten uit drie duels, Jong Oranje heeft 4 punten uit twee wedstrijden.

De eindronde van het EK wordt in 2023 in Georgië en Roemenië gehouden. De groepswinnaars en de beste nummer 2, gemeten over alle negen poules, plaatsen zich rechtstreeks. De andere nummers 2 strijden in de play-offs om de laatste vier EK-tickets.

Jong Oranje speelde een onfortuinlijke eerste helft. In de 7e minuut leek Jurgen Ekkelenkamp de score te openen, maar volgens de arbitrage was hij afkomstig uit buitenspelpositie. De tv-beelden gaven een andere indruk, maar door het ontbreken van de VAR kon een extra controle van het doelpunt niet worden uitgevoerd.

Kort daarna miste Brian Brobbey een grote kans. Hij stuitte op doelman Amir Saipi. Een kwartier later raakte Brobbey geblesseerd en in de korte tijd dat Jong Oranje met tien man stond, scoorde Noah Okafor. Hij kon van dichtbij raak koppen met dank aan de slecht dekkende Jeremie Frimpong. Met Myron Boadu voor Brobbey ging de Nederlandse ploeg op jacht naar de gelijkmaker. Een schot van Zirkzee eindigde op de paal.

Na de rust kwam opnieuw Okafor snel tot scoren uit een rebound na een schot op de lat. Kort daarna voorkwam doelman Kjell Scherpen een derde Zwitserse treffer. Dankzij Zirkzee, die de bal van dichtbij binnentikte, kreeg Jong Oranje wat meer vertrouwen en energie. Met een kopbal zorgde Zirkzee ook voor 2-2. Daarna kregen beide teams nog wat kleine kansen op de zege, maar het bleef gelijk.