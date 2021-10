'Mogelijk meer innovatiecentra bij RegioCampus Emmen'

De RegioCampus is een samenwerking tussen NHL Stenden hogeschool, Drenthe College, provincie Drenthe, gemeente Emmen en de Rijksuniversiteit Groningen.

Een van de eerste concrete projecten is de bouw van een innovatiecentrum op het gebied van groene chemie en smart industry op de plek van de voormalige busremise van Qbuzz langs de Dordsestraat. De start hiervan staat gepland voor 2022. Tegen het einde van dit jaar wordt de nieuwe naam bekendgemaakt tijdens een officieel startmoment.

Annette Verhoef (Rechten: Richard Broekhuijzen)

Niet alleen maken, maar ook bedenken

Volgens locatiemanager Annette Verhoef van de Emmer vestiging van NHL Stenden, dat zich schuin tegenover de remise bevindt, is het niet de bedoeling dat daar straks klassiek onderwijs wordt gegeven. "Het wordt echt een plek waar studenten uit het mbo, hbo en het wetenschappelijk onderwijs samen met bedrijven tot nieuwe innovaties komen."

De Emmer regio staat bekend om zijn maakindustrie, aldus Verhoef. Maar in onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe bedrijfsmodellen of productconcepten mag er nog wel een tandje bij. "We moeten ook de regio van het creëren worden: we maken het straks niet alleen, we bedenken het ook."

Meer locaties?

Aanvullend moet de doorstroom van studenten vanuit het mbo richting hbo en universitair onderwijs zo soepel mogelijk lopen. "Het onderwijs heeft een belangrijke rol in het aantrekken en behouden van jongeren en huidige werknemers in de regio en het op peil houden van de kennis."

Op de lange termijn bekijken de initiatiefnemers achter de RegioCampus met het werkveld of er ook soortgelijke locaties gaan verrijzen voor de andere thema's. Naaste groene chemie bestaan die uit het versterken van de maakindustrie, waterstof/energie en zorg, welzijn en technologie.

De voormalige busremise ruimt het veld voor een innovatiecentrum (Rechten: RTV Drenthe / Rien Kort)

Voormalig terrein Aquarena

Wat het laatste veld betreft is het van belang om met onder meer de Treant Zorggroep (waar het Scheper Ziekenhuis deel van uitmaakt) en andere zorgpartijen om tafel te gaan. "Nagaan hoe je bijvoorbeeld samen met het onderwijs kunt zoeken naar antwoorden op vraagstukken over menskracht en innovatiemogelijkheden binnen de zorg."

Is het voormalige camping- en zwembadterrein (zie kader), dat zich tussen ziekenhuis, NHL Stenden en Drenthe College in bevindt, daarbij een geschikte plek voor wat betreft een innovatiecentrum zorg en technologie? Verhoef noemt die optie 'interessant', maar merkt daarbij op dat wat betreft de afweging voor meerdere locaties niet in beton is gegoten. "De grond is nog niet ingetekend, maar ons masterplan laat daar zeker ruimte voor."

Prima passen

Adjunct-regiodirecteur Mike Roozeboom van Drenthe College beaamt dat er op termijn gekeken wordt naar meer 'landingsplekken' voor innovatiecentra. Een innovatiecentrum voor zorg en technologie op de plek van de zorgcampus, klinkt hem logisch in de oren.

"Het zou er prima passen. Maar eerst zou er een gesprek met Treant op touw moeten worden gezet. Kijken waar we kunnen samenwerken en innoveren." Aangezien de RegioCampus bedoeld is als een vliegwiel voor ook zorg en technologie, kun je volgens Roozeboom spreken van een bijna vanzelfsprekend agendapunt in het al bestaande overleg tussen zorg en onderwijs.

Mike Roozeboom (Rechten: Drenthe College)

Nieuwbouw Drenthe College

Concreter is de nieuwbouw die Drenthe College zelf gepland heeft. De school gaat ruim 40 miljoen investeren in een nieuw pand op de huidige technieklocatie aan de Van Schaikweg. Alle mbo-opleidingen worden hier ondergebracht. Om die reden worden de vier andere Emmer locaties aan de Anna Paulownalaan, Ubbekingekamp, Emmelaan en Veldlaan afgestoten. De oplevering staat gepland voor het schooljaar 2024-2025.