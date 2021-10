Duurzaamheidssubsidie voor gedupeerden gasopslag Norg weer verlengd

De regeling werd in 2017 ingesteld als goedmakertje voor de trage en stroperige afhandeling van de aardbevingsschade. Er was in totaal ruim 89 miljoen euro voor beschikbaar. Voor dit jaar was het subsidieplafond aanvankelijk 21 miljoen euro, maar door een onverwacht groot aantal aanvragen was dat geld in april al op.

Het kabinet besloot toen de regeling te verlengen tot en met oktober en daar 40 miljoen euro voor uit te trekken. Maar nu de bodem weer in zicht komt, zit er nog altijd geen nieuw kabinet dat kan beslissen over de toekomst van de regeling op de langere termijn. Daarom is opnieuw besloten de bestaande regeling te verlengen. Dat kost nog eens 60 miljoen euro.