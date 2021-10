Met een schepnet het Oudemolensche Diep in

Eelke Schoppers is hydrobiologisch medewerker bij waterschap Hunze en Aa's. Samen met de kinderen van het ROEG! hengelt hij met een schepnet naar waterdiertjes. "Tussen de planten vind je andere dieren dan op de bodem. Als je iets gevangen hebt, mag je het in de emmer doen. En als je dat niet durft, dan roep je mij maar."

Waterkwaliteit

Een van de vondsten is een larve van de beekrombout. Dat is een libelle uit de familie van de rombouten en een zeldzame en bedreigde soort. "Een jaar of tien geleden zagen we voor het eerst volwassen libellen bij het bruggetje hier. Van daaruit hebben ze zich over de Drentsche Aa verspreid. Dat ze hier voorkomen wil zeggen dat de beek aan hun hoge eisen voldoet: genoeg stroming, voldoende variatie met zand en slib, en een goede waterkwaliteit", aldus Schoppers.

Ook de larven van beekjuffers worden met het schepnet boven water gehaald. "De volwassen libellen leven een paar weken. In het water leggen ze eitjes waar larven uitkomen. Die larven leven wel een jaar of twee onder water. Als ze groot genoeg zijn, kruipen ze uit het water om op een rietstengel aan de oever te gaan zitten. Dan kruipt er een libelle uit."

Invasieve exoot

Een buitenbeentje is de Amerikaanse rivierkreeft. Deze kreeft hoort niet in Nederland thuis. Het is een exoot die de plaats van de Europese rivierkreeft heeft ingenomen. "Mensen met aquaria hebben die dieren uitgezet", vertelt Schoppers. "Ze zitten op heel veel plekken in de Drentsche Aa." Een verrassende vondst is een kleine snoek. Misschien niet zo fijn dat deze roofvis de beek heeft gevonden want er staat nogal wat op het menu van de snoek: vissen, kreeftachtigen, knaagdieren en jonge watervogels.

Camouflage

Een waterdiertje dat je gemakkelijk over het hoofd ziet, is de waterschorpioen. Het lijkt net een dor blad en verstopt zich heel stilletjes tussen de waterplanten. Toch weten de kinderen er een aantal op te vissen. Ze zijn nog even bang dat de schorpioen hen zal steken, maar Schoppers verzekert hen dat dat niet het geval is. "Je kunt ze gewoon over je hand laten lopen." Voordat de dieren terug de sloot ingaan, mogen ze nog even in het aquarium rondzwemmen zodat de kinderen ze goed kunnen bekijken.

Oostervoortsche Diep

Een aantal kilometer ten noordwesten van het Oudemolensche Diep staat Roy van Hezel van waterschap Noorderzijlvest in het Oostervoortsche Diep. De beek krioelt van het leven en dat is te zien in de vangstbak waarin hij zijn schepnet leegt. Bekijk hier wat hij allemaal uit het water vist.

