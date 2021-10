Het krioelt van het leven in het Oostervoortsche Diep

Roy van Hezel is ecologisch medewerker bij het waterschap Noorderzijlvest. Hij staat met zijn waadpak midden in het Oostervoortsche Diep, dat ook wel het Kleine Diep genoemd wordt. De beek krioelt van het leven en dat is te zien in de vangstbak waarin hij zijn schepnet leegt.

Vissoorten

"De beek is een aantal jaar geleden hermeandert, dus de beek kronkelt weer door het landschap heen", vertelt Van Hezel. "Daardoor krijg je meer variatie in de beek, zoals deze stukjes met een mooie zandbodem. Soorten die echt op die zandbodem leven zijn het riviergrondeltje en het bermpje."

De riviergrondel is een langgerekte vis uit de familie van de karpers. De dieren hebben een voorkeur voor stromend water met een zanderige bodem zoals in het Oostervoortsche Diep maar ze komen ook voor in meren en kanalen waar een beetje stroming is. Ze eten kleine macrofaunasoorten zoals vlokreeften en slakken, en plantaardig materiaal. Het bermpje houdt van ondiep stromend water met voldoende beschutting zoals stenen, takken en planten.

Waterdieren

"Je ziet dat er heel wat leven in de beek zit." Van Hezel wijst een aantal soorten aan dat voorkomt in het Kleine Diep. Een dikkerd die meteen opvalt is de geelgerande waterroofkever. "Dat is niet specifiek een soort van stromende wateren maar wel een soort die in plantenrijk water zit. Het is een echte rover."

De kokerjuffer lijkt op een stukje hout of steen. "Hij maakt zijn huisje van aan elkaar geplakte stukjes zand. Het diertje leeft in de koker en gebruikt het als schuilplek om aan roofdieren te ontkomen." Kokerjuffers zijn de larven van schietmotten, gevleugelde insecten met een onopvallende kleur en behaarde vleugels.

Een stuk kleiner maar nog wel net zichtbaar zijn de muggenlarven van de kriebelmug. "Die leven echt in stromend water. Ze hebben een soort vanghaartjes bij de bek waarmee ze voedsel uit het water filteren." De vlokreeften zijn typische bodemdiertjes. Ze ruimen bladmateriaal op dat op de rivierbodem valt en staan op het menu van veel vissoorten.

Oudemolensche Diep

Een aantal kilometer ten zuidoosten van het Oostervoortsche Diep neemt Eelke Schoppers een groep kinderen van het ROEG! herfstkamp mee het Oudemolensche Diep in. Schoppers is hydrobiologisch medewerker bij waterschap Hunze en Aa's en hij stapt ook regelmatig de beek in op zoek naar waterdiertjes. Bekijk hier wat ze allemaal uit het water vissen.

Lees ook: