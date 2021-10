Vakbonden woensdag in gesprek met raad van bestuur over De Trans

Vakbonden FNV en CNV gaan woensdag in gesprek met de raad van bestuur van Espria, waar zorginstelling De Trans in Rolde onder valt.

De bonden trokken afgelopen maandag aan de bel. Ze stellen dat de veiligheid van werknemers en cliënten bij De Trans in gevaar is. Volgens FNV en CNV heeft De Trans financiële problemen en is er bezuinigd op de bezetting op woongroepen. "Regelmatig staan begeleiders alleen op een woning of groep met acht cliënten met zware zorgindicaties. Dit is absoluut onverantwoord", zei FNV daarover. Ook zou de cao niet worden nageleefd.

De raad van bestuur van Espria reageerde een dag later. Voorzitter John Kauffeld zei zich niet te herkennen in de verwijten van de bonden. Hij gaf aan open te staan voor kritisch overleg. "We proberen nu juist met de ondernemingsraad en in het verlengde daarvan met de vakbonden in goed overleg de uitdagingen waar we voor staan, het hoofd te bieden. (...) Alle maatregelen toetsen we nadrukkelijk op het borgen van goede kwaliteit van zorg."

Tienpuntenplan

De vakbonden hebben een tienpuntenplan opgesteld voor De Trans. Ze eisen onder meer dat de bezuinigingen op de directe zorg stopgezet worden. Ook moeten de basisroosters hersteld worden en moeten medewerkers, verwanten en waar mogelijk ook cliënten betrokken worden bij een zogeheten herstelplan.

Op de dag dat de bonden met hun brief aan de raad van bestuur kwamen, werd ook bekend dat directeur zorg Arianne Poel opstapte. Volgens Poel stond haar vertrek los van die brief. Haar besluit om weg te gaan was enkele dagen eerder al genomen. Poel stelt onder meer dat medewerkers jarenlang verwaarloosd zijn. De raad van bestuur wilde niet ingaan op haar 'concrete vertrekmotieven', maar gaf wel aan zich niet te herkennen in sommige verwijten.

De Trans telt 1.000 medewerkers en 1.300 cliënten. Het hoofdkantoor staat in Rolde. De zorginstelling heeft locaties in onder meer Emmen, Nooitgedacht en Veendam.

Lees ook: