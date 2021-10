Betere concentratie dankzij groen schoolplein

"Toen we hoorden dat we gingen verbouwen, wilden we het schoolplein daar meteen in meenemen", vertelt docent Inge Maas. "Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren omgaan met de natuur. Daarom hebben we gekozen voor een groen schoolplein. Ze kunnen dingen ontdekken en de natuur ervaren, voelen en soms zelfs proeven. Het roept echt op tot andere soorten spelen dan ze gewend zijn."

Klimboom

Maya Williams heeft een favoriete plek op het schoolplein. "Deze boom, omdat je er heel goed op kan klimmen. Het was een dode boom, dus wij dachten: dan kunnen we hem afhakken en dan kan je er lekker op spelen en zitten." Ook het terras valt in de smaak. "Elk klaslokaal heeft een eigen terrasje waar we buiten kunnen werken. Na de pauze lezen we vaak buiten", vertelt Floortje Brons. "Buiten is het fijner, want je hebt meer frisse lucht en daardoor kun je je beter concentreren."

Beweging

Om het schoolgebouw ligt een wandelpad. "Op school vinden we bewegend leren heel belangrijk", aldus Maas. "Tussen de lessen door mogen de kinderen een rondje om de school heen rennen." Vervelen hoeven ze zich zeker niet. "Er is altijd wel iets te doen, je kan voetballen of klimmen in de klimboom", besluit Marjolein Trip.

Interesse voor groen

De belangstelling voor groene schoolpleinen bestaat al langer. "Het is een ontwikkeling die zeker al een jaar of tien bezig is", aldus Pauline Leene van hoveniersbedrijf De Wilgenhut uit Assen. "Ook vanuit gemeenten wordt het nu gestimuleerd. Maar bij de meeste ontwerpers wordt er niet automatisch rekening mee gehouden, nog steeds wordt een plein vaak helemaal betegeld opgeleverd. Dat kan ook anders, door meteen in de bouwfase rekening te houden met een groen plein."

IVN heeft zich tot doel gesteld om alle schoonpleinen in Nederland groen te maken. "Als je alleen maar stenen hebt, biedt dat geen uitdaging voor de kinderen", vertelt Agnes Bakker van IVN. "Groene schoolpleinen zijn gezond, het bevordert het leren van de kinderen en het is belangrijk voor de biodiversiteit want het zijn allemaal kleine postzegels met natuur."

In Meppel hebben twee scholen een tiny forest gekregen. "Zo'n bosje geeft veel meer schaduw. Planten en dieren kunnen hier een plekje vinden, waardoor het veel dynamischer is dan een stenen plein. En kinderen kunnen er heel veel van leren", zegt Wim Meijberg van IVN, die het aanplanten begeleid heeft. Ideaal voor buitenlessen over de natuur en goed voor de afwatering. "Bij een flinke regenbui kan het water bij de tegels niet weg. Dit stukje bos kan een enorme hoeveelheid water opzuigen."

