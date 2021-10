De Smildes zamelen kleding in voor Oeganda

In het voorjaar en najaar zamelt stichting Sam's Kledingactie in diverse plaatsen in Nederland kleren en schoenen in voor elk jaar een ander goed doel. Iedere inwoner krijgt in de week vooraf een informatieflyer in de bus. Vervolgens halen vrijwilligers de kleding op de zaterdagen op. Dit jaar gaat de ingezamelde kleding naar schoolkinderen in het Afrikaanse land Oeganda.

Kledingzakken aan de weg

In Drenthe gaan de vrijwilligers vandaag in de dorpen Rolde, Smile, Bovensmilde en Hoogersmilde langs de huizen. Mensen die kleding en schoenen kunnen missen, zetten alles in zakken langs de weg of brengen het naar een aangegeven adres in hun stad of dorp. Op die manier wordt er jaarlijks duizenden kilo's aan tweedehands kleding voor het goede doel opgehaald door Sam's Kledingactie.

In Bovensmilde is Wilma Noorda de actiecoördinator van de stichting. Volgens haar is het meehelpen aan de actie voor de diaconie van de kerk een kleine moeite, maar altijd wel gezellig: "We beginnen elk jaar om 9.00 uur met een kop koffie bij een van ons en gaan daarna in koppels op pad, ieder een eigen buurt. Dan brengen we alle zakken naar een schuur in de buurt en daar wordt het door Sam's Kledingactie opgehaald."

Noorda vindt het een belangrijke actie: "We doen dit voor mensen ver weg, die we niet kennen. Maar we weten allemaal hoe goed we het hier hebben ten opzichte van andere delen in de wereld. We doen dit graag. Je hebt altijd kleding die je misschien jaren niet draagt. Dat kan nog best een keer gedragen worden door iemand die dat nodig heeft en misschien niet kan betalen."

Concurrentie

In de meer dan twintig jaar dat de kerk kleding inzamelt, merken de vrijwilligers dat de opbrengst elk jaar iets minder wordt. "We krijgen steeds meer concurrentie van bijvoorbeeld een kledingcontainer of kringloopwinkels", geeft Noorda aan, om vervolgens aan toe te voegen: "Dat zijn natuurlijk ook goede initiatieven. Dus op zich is dat prima. Dat is ook een vorm van duurzaamheid. Spullen niet weggooien, maar als het kan weer gebruiken."

'Zeker 1.500 kilo uit Bovensmilde'

Alle kledingzakken uit Bovensmilde - honderden stuks - werden aan het eind van de ochtend door een busje van stichting Sam's Kledingactie opgehaald en naar Leek gebracht. Het laadruim zat tot de nok toe vol. In Leek wordt alle verzamelde kleding uit Noord-Nederland gewogen, gesorteerd en vervolgens naar Oeganda gestuurd. Welk gewicht het dorp dit jaar opgebracht heeft, horen de inzamelaars pas over enkele weken, maar ze schatten de opbrengst voor dit jaar op zeker 1.500 kilo.

De landelijke najaarsinzameling van Sam's Kledingactie duurt nog tot 11 november.