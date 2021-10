Liveblog: FC Emmen verliest nipt van concurrent Excelsior [gesloten]

Daardoor greep de ploeg van Dick Lukkien niet de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie, die lag namelijk voor het grijpen omdat FC Volendam en Jong AZ volgende week pas weer in actie komen.

In de eerste helft ging het gelijk op in Emmen. De gasten startten iets sterker, waarna FC Emmen het initiatief overnam. Dotten van kansen bleven aan beide kanten uit, maar de Drenten produceerden in de slotfase van de eerste helft nog een aantal goedlopende aanvallen. Toufiqui was met een kopbal het dichtst bij de gelijkmaker.

Van de wedstrijd is een liveblog bijgehouden. Daarin is onder meer te lezen over een enorme matpartij in de slotfase, nadat Hilterman het vuurtje met een bal richting de Excelsior-bank opstookte. Lees het liveblog hieronder terug.