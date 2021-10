Paardensportspektakel op het Ronostrand: 'Dit is uniek'

Voor de derde keer wordt het paardensportevenement in de buurt van Een gehouden. Normaal gesproken zijn paarden in en bij het water daar streng verboden, voor de eventing wordt een uitzondering gemaakt. "Dit is normaal een locatie waar mensen naartoe komen om te zwemmen en met mooi weer om op het strand te liggen. Het is wel uniek dat paarden mogen komen," vertelt Nynke Letmaath van de organisatie.

Diverse niveaus

In verschillende klassen gaan de deelnemers van start. Ze doen eerst een dressuurproef, dan een springproef en als laatste de spectaculaire cross bij het strand en het water. Onder hen is Mirthe Tienkamp uit Bunnerveen. "Het ging echt super," zegt ze na afloop. "Dit was de eerste keer weer in drieënhalve jaar dat ik aan eventing heb gedaan. We hebben foutloos gereden, mooi parcours. Dus ik ben helemaal tevreden."

Mirthe Tienkamp met haar paard Donia (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Het unieke aan eventing zijn toch wel de diverse hindernissen en het afwisselende parcours, aldus Lethmaath: "Het zijn andere hindernissen dan met springen. Er zijn geen balken bijvoorbeeld die eraf vallen, maar het zijn vaste hindernissen. Allemaal wel veilig hoor met breekbomen, maar het is anders."

Vanmiddag werd de wedstrijd nog geruime tijd stilgelegd na een valpartij. "Het blijft een risico, het kan altijd gebeuren dat iemand eraf valt," zegt de organisatie.

'Lekker bezig zijn met je paard'

"De grootste uitdaging is toch wel om op je paard te blijven zitten," vindt Tienkamp. "Er boven blijven. Maar het mooie aan de cross is het bezig zijn met je paard in een mooie omgeving."

Meestal vinden eventing-evenementen plaats in het bos. Daarom is het Ronostrand uniek. "Er komen deelnemers uit het hele land. Ik sprak gisteren iemand uit Limburg. Maar ze komen ook van de Waddeneilanden, Brabant. Dus dat is hartstikke leuk", besluit Letmaath.

"Dit is echt zo mooi langs het strand. Dat levert altijd een mooi plaatje op," vult Tienkamp aan. Morgen wordt nog een oefencross georganiseerd. Iedereen die dat met zijn paard of pony wil proberen, is van harte welkom.