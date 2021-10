Sudosa-Desto de sterkste in Drentse derby van de Topdivisie

VOLLEYBAL - Sudosa-Desto heeft in de Drentse derby van de Topdivisie tegen Olhaco aan het langste eind getrokken. De Assenaren wonnen een zwaarbevochten wedstrijd met 3-2. Voor de Assenaren is het alweer de derde zege van het seizoen.

Sudosa-Desto begon bevlogen aan de wedstrijd tegen Olhaco en trok de eerste set in 25-20 daadkrachtig over de streep. De Hoogeveners boden daarna goed weerstand en wonnen de tweede set zelfs ruim met 16-25. Met een nipte setzege van 23-25 pakten de bezoekers daarna een 1-2 voorsprong in de Asser sporthal.

Daarna kwam ook Sudosa-Desto weer beter op stoom en met een setzege van 25-19 werd een vijfde set afgedwongen. Daarin liet de thuisploeg uiteindelijk zien over het meeste wilskracht te beschikken om de overwinning naar zich toe te trekken. De laatste set werd met 15-10 gewonnen.

120 procent inzet

"Het was geen gemakkelijke pot en we speelden nog niet op het niveau wat me moeten halen in de Topdivisie," liet Sudosa-trainer Henk Gootjes na afloop weten. "Olhaco had niks te verliezen en gaf zich 120 procent. Daar deinsden wij van terug. Uiteindelijk speelden we meer tegen onszelf dan tegen Olhaco."

Het geloof op de overwinning bleef echter in de ploeg van Gootjes en dat zorgde voor een ommekeer. "We zijn er echt voor gegaan. We missen nog wel eens wat strijd op de wedstrijddag ondanks dat de trainingen op heel hoog niveau gevoerd worden. In deze wedstrijd hebben we echt geleerd strijd te leveren," aldus Gootjes.

Mank middenveld

Het Olhaco van Menno Volkerink was met een gehavend middenveld aan het duel begonnen nadat blessures en familieomstandigheden zijn team parten speelden. "We speelden in een heel andere samenstelling en dat was wennen" aldus Volkerink. Desondanks zette de jonge ploeg uit Hoogeveen de Assenaren goed onder druk. "In de tweede set zetten we heel veel servicedruk en die vorm trokken we goed door. Wellicht dat een paar jongens al in gedachten zaten dat het de goede kant op zou vallen en dan sta je ineens weer achter. Ondanks dat we hier verliezen ben ik heel blij met een punt, want dat hadden we van tevoren niet verwacht."

In de stand van de Topdivisie staat Sudosa-Desto derde met acht punten uit vier wedstrijd. Olhaco staat zevende met vier punten.