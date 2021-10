Jeroen Veldmate: We hebben te weinig afgedwongen

Volgens Veldmate, die zichzelf schuldig vond aan de goal van Dallinga, dwong Emmen vervolgens te weinig af. "Het aandringen van ons was niet van een dusdanig niveau dat we echt grote kansen konden creëren. Daarvoor waren, als we wel een keer doorkwamen, de voorzetten van een zeer slechte kwaliteit."

"Deze nederlaag is een pas op de plaats. Niets meer en niets minder, want we gaan ons spel niet veranderen. We willen de bal hebben, maar het is wel duidelijk dat we er veel meer mee moeten doen dan we vanavond hebben gedaan."