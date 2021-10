Dick Lukkien: Ik beloof niet dat de voorzetten volgende week 100 procent beter zijn

Toch vond Lukkien wel dat zijn ploeg kansen kreeg om een nederlaag te voorkomen. "Met name de kansen voor Toufiqui voor rust en Mendes in de tweede helft waren groot."

"Maar over het algemeen genomen was het te pover. Met name via de rechterkant kregen we voldoende gelegenheid om voorzetten te geven, maar zonder succes. Waar dat aan lag? Aan de voorzetten in eerste instantie, maar ook aan de bezetting voor de goal."

De voorzetten zijn eigenlijk al het hele seizoen te matig, erkende ook Lukkien. "Ja, dat klopt. Maar daar zijn we ook veel mee bezig op de training en dat blijven we doen. Dat gaat ook beter worden, daar ben ik van overtuigd. Maar ik kan niet beloven dat het volgende week ook honderd procent beter is."