Aflevering 6: More than I could ask for

De zesde en laatste aflevering van de podcast HARRY gaat over de laatste jaren van Muskees leven. Met Cuby + Blizzards brengt hij in die jaren een album met covers en een paar liveplaten uit. In 2009 volgt een gloednieuw en succesvol Cuby-album: Cats Lost. De band krijgt er zelfs een gouden plaat voor.

Muskee wil het dan wat rustiger aan doen, maar schrijft al wel nieuwe teksten voor een plaat die dan nog de werktitel Dogs Found heet. De plaat zou er nooit komen. In de zomer van 2011 wordt duidelijk dat Muskee leverkanker heeft. Een doodvonnis. Op 26 september overlijdt hij op 70-jarige leeftijd. "Ik wist natuurlijk dat er een einde aan zou komen, maar voor mij was het nog net iets te vroeg", zegt Muskees vrouw Douwien Oosterhof.

Luister hieronder naar aflevering 6 van de podcast HARRY.

Podcast HARRY #6: 'More than I could ask for', over de dood en het gemis

