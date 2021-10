Thijs Dallinga: Ik heb in de zomer gesproken met Emmen, maar ik wilde een nieuwe omgeving

"Het is speciaal om uitgerekend mijn tiende goal hier te maken", aldus de spits na afloop.

Volgens Dallinga was het een perfecte avond. "Ik denk dat we het goed deden. Voor rust zetten we FC Emmen goed onder druk en na rust werden we weliswaar ver achteruit gedrukt, maar hielden we goed stand. Natuurlijk hadden we liever vorige week gewonnen bij NAC. Dan hadden we de periodetitel gehad, maar ik denk dat dit een goed antwoord was tegen één van de betere ploegen in de competitie."

'Ik wilde een nieuwe uitdaging in een nieuwe omgeving'

Bij die club speelde Dallinga lang in de jeugdopleiding, maar kort na de promotie vertrok de aanvaller naar FC Groningen. "Dat was een bewuste keuze." Ook zijn overstap naar Excelsior, afgelopen zomer, was een weloverwogen. "Ik heb veel fijne gesprekken gevoerd met Excelsior in het voorjaar en toen Emmen zich meldde had ik eigenlijk mijn keuze al gemaakt. Ik wilde een nieuwe uitdaging in een volledig nieuwe omgeving."