Wekelijkse portie natuur goed voor mentale gezondheid

Even de natuur in is goed voor je (Rechten: Josien Feitsma / RTV Drenthe)

Nu de herfst is begonnen, ben je misschien geneigd de warmte van thuis op te zoeken. Maar ook in het najaar is het belangrijk om geregeld naar buiten te gaan, laat IVN Natuureducatie weten. De natuurorganisatie roept iedereen op om ten minste twee uur buiten in de natuur door te brengen met de #2uurnatuur challenge. Dat zorgt voor fysieke fitheid, creativiteit en een betere concentratie en stemming.

Ook de World Health Organisation (WHO) erkent nu dat groen goed is voor de geestelijke gezondheid. "Dat is echt een gewin", aldus Renske Visscher van IVN. "Het is tijd geworden dat er beleid komt op dit onderwerp. Groen is van levensbelang, niet alleen omdat bomen ervoor zorgen dat je kunt blijven ademen, maar ook om je hoofd gezond te houden."

Mentaal welzijn

Sjerp de Vries, onderzoeker bij Wageningen Environmental Research, deed onderzoek naar de relatie tussen groen en mentaal welzijn. Aanleiding voor de WHO om hier informatiedocument over te publiceren. "Met de aandacht voor mentaal welzijn ontstaat er ook meer aandacht voor alledaags contact met kleine groenelementen, bijvoorbeeld laanbomen en perkjes, naast het bewust bezoeken van groengebied zoals parken en natuurgebieden", aldus De Vries. "De dichtheid aan straatbomen is omgekeerd gerelateerd aan het gebruik van antidepressiva. Hoe meer bomen, des te minder antidepressiva."

Deelnemen

Dit jaar organiseert IVN de challenge voor de derde keer. Met uitdagende en inspirerende opdrachten hoopt de natuurorganisatie zoveel mogelijk mensen naar buiten te krijgen, de natuur in. Wie zich aanmeld gratis uitdagingen in de mailbox. Het zijn activiteiten om in je eentje of met een groepje te doen, met speciale tips voor tijdens werktijd. Ook aan de kinderen is gedacht met een aantal doe-het-zelf-opdrachten. Meer dan twintigduizend mensen hebben zich aangemeld. Vorig jaar zei bijna tachtig procent van de deelnemers een positief effect op hun gezondheid te ervaren.

