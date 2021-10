Emmenaar Ruud ten Wolde (van RTL Boulevard) overleden

Verslaggever Ruud ten Wolde, bekend als verslaggever van RTL Boulevard, is op 29-jarige leeftijd overleden. Zijn overlijden maakt veel los op sociale media; Ten Wolde, geboren Emmenaar, had kanker en vertelde daar openhartig over. Later deze maand verschijnt het boek dat hij schreef over zijn ziekte.

"Ruud heeft tot het einde dapper gestreden en wilde zich niet gewonnen geven. Jullie weten hoeveel hij van het leven hield", schrijft zijn familie op Twitter. Ze zeggen zijn "vermogen werkelijk iedereen te kunnen raken" te zullen missen.

Onder het Twitter-bericht van zijn familie stromen de steunbetuigingen binnen, schrijft de NOS. Ten Wolde wordt ook geprezen als "optimist". Zo schreef hij vorige maand: "Ben lekker in Antwerpen met een vriendin maar eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik nu misselijk ben en ik platlig, omdat ik anders de avond niet trek. De bittere realiteit, helaas. Lig wel in een suite overigens, want ik kreeg opeens een upgrade."

"Het is onvoorstelbaar hoeveel levens Ruud geraakt heeft", schrijft demissionair staatssecretaris van Economische Zaken Dilan Yesilgöz-Zegerius.

Ten Wolde schreef ook een boek over zijn ziekte: in Ziek Gelukkig vertelt hij "wat hij heeft geleerd over zijn ziekte". Het ligt dinsdag over een week in de winkel. "Wat had hij het verschijnen van zijn boek nog graag willen meemaken", schrijft zijn familie op Instagram. "We zijn zo trots op hem."

