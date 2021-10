105 rondjes sintelbaan op één been, voor het goede doel en een overleden vriend

Op de sintelbaan van AAC'61 in Assen loopt Bob een vervangende marathon. Niet meer met Harry Jan. Op de 400-meterbaan legt hij 105 en een halve ronde af. "Ik had er de afgelopen dagen wel veel moeite mee. Je hebt twee jaar samen getraind en dan is het heel vreemd om hier nu alleen de marathon te lopen. We hadden dat graag samen gedaan. Dat maakt het wel extra moeilijk, extra belastend."

Verwarmend eerbetoon

Mijwaard krijgt wel steun van vrienden, familie en oud cliënten van Harry Jan's praktijk. Zo'n zestig meelopers lopen op hun eigen tempo mee tijdens de marathonpoging. De eerste ronden krijgt hij gezelschap van Cor van Brouwershaven. "Harry Jan was een heel warm mens, die voor veel mensen die meelopen veel heeft betekend, En voor de familie natuurlijk, die in grote getale aanwezig is en waar we heel blij mee zijn. Het eerbetoon is verwarmend."

Met de marathon wordt geld opgehaald voor de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Mijwaard heeft sinds het overlijden van Keizer nauwelijks meer getraind, dat wreekt zich tijdens de marathon. Na tachtig ronden volgen meerdere stops bij de fysio langs de kant. Hoewel Mijwaard het meerdere keren probeert werpt hij na negentig ronden de handdoek in de ring. Op dat moment heeft hij 36 kilometer afgelegd. De overige 15 ronden nemen anderen van hem over.

Maar dan blijft nog een halve ronde over. Bob zet zich op zijn fiets en gedragen door zijn familie en vrienden en die van Harry Jan komt hij over de finish. "Die laatste paar honderd meter wilde ik per se meelopen. We zijn dit gezamenlijk begonnen dus je wil ook gezamenlijk eindigen."