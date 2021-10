SVBC de sterkste in topper tegen Witteveense Boys'87

SVBC heeft, net als HHCombi, 7 punten uit 3 wedstrijden. Sportclub Roswinkel heeft 6 punten uit 2 wedstrijden en staat er het beste voor. Witteveense Boys staat nu op plek vier met 6 uit 3.

Beide ploegen stonden vermoeid aan de aftrap, na een feest op de zaterdagavond. De ploeg uit Barger-Compascuum had het Mega Piraten Festijn in Klazienaveen bezocht, terwijl de gasten het Oktoberfest in Alteveer onveilig hadden gemaakt. Maar van vermoeidheid was weinig te merken, zeker niet bij de thuisclub. SVBC zocht vanaf het begin de aanval en kreeg in de beginfase een paar goede kansen. De 1-0 van Marijn Roefs was verdiend, na amper zes minuten spelen.

De thuisclub ging op zoek naar meer, kreeg een paar goede kansen, maar Witteveense Boys doelman Nick Woering stond goed te keepen. Maar vlak voor rust moest Woering voor een tweede keer capituleren. Tim Funke kon zomaar door de verdediging van de gasten lopen om, ongehinderd, de 2-0 ruststand binnen te schieten.

Polletje

Na de pauze kwam Witteveense Boys'87 direct weer terug in de wedstrijd. Het schot van Tobias Hofstede leek houdbaar voor doelman Rick Moesker, maar een polletje gooide roet in het eten. De bal hobbelde over de uitgestoken handen van de keeper het net in (2-1).

In een minder goede tweede helft bleef SVBC de bovenliggende partij. In de slotfase bepaalde Davey Geerts de eindstand op 3-1 en passeert SVBC de club van trainer Richard Nieborg op de ranglijst.