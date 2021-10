vv Hoogeveen na zeven zeges al mijlenver voor op concurrentie

vv Hoogeveen heeft vandaag op bezoek bij SDO zijn ongeslagen status in de Hoofdklasse A behouden. De ploeg van Nico Haak walste in 6-0 over hekkensluiter SDO heen. Door de nederlaag van TOGB, bij vv Emmen, heeft Hoogeveen na zeven duels als acht punten voorsprong op de naaste belager

Hoogeveen opende halverwege de eerste helft de score. Het was Kjelt Engbers die uit een corner onbedreigd kon inkoppen. Niet snel daarna schoot Finn van Kommer de gasten naar 0-2, door de bal vanaf zo'n zestien meter in de kruising te jagen.

Na de rust was het 'gallery play' voor de Hoogeveners. Raphael Ngendakumana zorgde met twee prima goals voor de 0-3 en 0-4, waarna de eindstand door een eigen goal en van Jarnai Kriekjes op 0-6 werd bepaald.

"We hadden het gek genoeg best wel moeilijk in het begin door slordigheden aan onze kant. Gelukkig werden we in het zadel geholpen bij de eerste goal van Engbers en schiet Van Kommer die wereldgoal binnen," vertelt trainer Nico Haak. "Na rust startten we ijzersterk en was het freewheelen tot het laatste fluitsignaal."

'Bijzonder'

"We realiseren ons dat we met wat bijzonders bezig zijn. Daar werken de jongens ook hard voor. Ze laten op het veld precies zien wat wij als trainers voor ogen hebben. Dat maakt me als trainer trots", aldus Haak.

21 punten uit 7 duels

Door de zege komt Hoogeveen op 21 punten uit 7 wedstrijden. Het gat met de nummer twee, TOGB, is al opgelopen naar acht punten.

Volgend weekend speelt Hoogeveen op eigen veld tegen De Zouaven.