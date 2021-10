Historische trekkers mogen weer los in openluchtmuseum Ellert en Brammert

"Eindelijk mochten we weer wat organiseren", lacht organisator Jan Woldring. "Je zit de hele winter te sleutelen aan je historische trekker of landbouwwerktuig, dan wil je hem wel graag een keer werkend aan medeliefhebbers of het publiek laten zien. Ik had gerekend op zo'n zestig trekkers en werktuigen maar het zijn er over de honderd geworden, waarschijnlijk omdat iedereen na zo lang wel weer zin had in een show."

Op de ouderwetse manier dorsen (Rechten: serge vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Voor zo'n evenement is er geen betere plek dan Openluchtmuseum Ellert en Brammert, beamen zowel Woldring als Saakje van Tellingen van het museum. "Je hebt alles staan en rijden in een historische omgeving." Het mes snijdt volgens beiden aan twee kanten. Woldring: "Wij doen dit gratis met een kleine club. Wij hebben zo een goede plek en het museum een gratis evenement." Voor het museum is de historische trekkershow een welkome bron van wat extra inkomsten na corona. Alhoewel het daardoor gegroeide binnenlandse toerisme de afgelopen tijd ook wel weer wat goedmaakte, legt Van Tellingen uit.