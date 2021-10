GOMOS nieuwe koploper 1F, eerste nederlaag SVBO en eerste zege Germanicus

GOMOS is de nieuwe koploper in de 1e klasse F na een 2-4 zege op Noordster. SVBO verliest de koppositie na een eerste seizoensnederlaag tegen Heerenveen. Ook Roden, VKW en Germanicus wisten vandaag te winnen. Die laatste club deed dat voor het eerst dit seizoen.

GOMOS pakt de kop door riante zege

Het treffen tussen Noordster en GOMOS was eigenlijk al bij rust beslist. Door treffers van Robert Elsinga, Tim Assman, Ivo Drenth en Thomas Verra leidde GOMOS halverwege met 0-4. In de tweede helft kwam de thuisclub nog wel terug tot 2-4, door treffers van Frank Davids en Rik Wubs, maar de Norger zege kwam geen moment in gevaar. Door de zege en de nederlaag van SVBO is GOMOS nu alleen koploper met 9 punten uit 3 duels. Ook vv Heerenveen is nog zonder puntenverlies, maar speelde pas twee wedstrijden.

SVBO buigt hoofd voor sterke thuisploeg

De ploeg uit Barger Oosterveld begon het seizoen sterk met twee zeges, maar op bezoek bij vv Heerenveen kon de Drentse ploeg geen vuist maken. Met 3-1 waren de Friezen uiteindelijk te sterk waardoor zij opklimmen naar de derde plaats, terwijl SVBO zakt naar de vierde positie. Stefan Kuper scoorde overigens de enige treffer voor SVBO.

"Qua kansen kon het beide kanten op, maar Heerenveen heeft dit seizoen echt een sterke ploeg. Ze wonnen afgelopen woensdag niet voor niets van SC Heerenveen Onder 21", aldus SVBO-trainer Marc Hegeman.

Roden wint in kaartenfestijn

Voor Roden wachtte vandaag de strijd tegen naaste concurrent Hoogezand. Beide ploegen hadden tot vandaag vier punten behaald en waren dus nog ongeslagen. Hugo Steenbergen zorgde voor de 1-0 ruststand en toen Rick Renkema er halverwege de tweede helft 2-0 van maakte was het duel eigenlijk gespeeld. Toch kwamen de gasten, ondanks twee rode kaarten, nog terug tot 2-1. Kevin de Vries schoot met de 3-1 Roden helemaal in veilige haven.

Door de zege klimt Roden naar de 2e plek in deze 1e klasse F, met 7 punten uit 3 duels.

Gouden wissel helpt Germanicus aan eerste zege

Germanicus heeft op eigen veld de eerste zege van het seizoen behaald. Tegen Jubbega werd het 3-1. Alle goals vielen na rust. Invaller Reinier de Boer scoorde twee keer en ook Erwin Moddejongen wist het net te vinden. In de slotfase redde Mark Koopmans nog de eer voor de Friezen. Door de zege klimt Germanicus naar plek 8.

Ruime zege voor VKW

De vierde Drentse ploeg die vandaag wist te winnen was VKW uit Westerbork. Zij waren met 5-1 te sterk voor hekkensluiter FVC. De ploeg uit Leeuwarden opende nog wel de score, maar door treffers van Durk de Jong (2x), Jonas Nijland, Werner Wijnholts en een eigen goal van FVC trok VKW gemakkelijk aan het langste eind. Na vandaag nemen de Börkers de vijfde plaats in op de ranglijst.

