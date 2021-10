Zuidwolde simpel langs SV Pesse in 2e klasse K

vv Zuidwolde was vanmiddag met 0-2 te sterk voor SV Pesse in de 2e klasse K. Bij rust leidden de gasten met 1-0 door een zeer fraaie treffer van Frans Capellen. Diep in de tweede helft scoorde Sven Cazemier de tweede goal voor de gasten.

Zuidwolde heeft na twee duels drie punten, waarmee de ploeg van trainer Harry Warmelink op plek 7 staat. SV Pesse blijft puntloos na twee wedstrijden en bezet de 12e (voorlaatste) plaats. Koploper in deze klasse is Epe dat negen punten uit drie duels heeft.

SV Pesse startte sterk op eigen veld, maar na zo'n tien minuten namen de gasten het initiatief over en was het wachten op de 0-1. Kansen kwamen er voldoende, maar Pesse-doelman Ruben Waninge redde prima op een inzet van Joris de Roo en hoefde niet eens in actie te komen bij pogingen van Sven Cazemier en Tom Buijtendorp. Pesse kwam nauwelijks van eigen helft, maar kreeg na bijna een half uur wel een uitgelezen mogelijkheid om toch op voorsprong te komen. Erwin Strijker zag zijn inzet echter net voorlangs gaan. Beide ploegen leken met 0-0 te gaan rusten, maar daar dacht Frans Capellen anders over. De nummer 10 van Zuidwolde schoot met links de bal vanaf zo'n 18 meter de bal heerlijk diagonaal in de kruising: 0-1.

Het spelbeeld veranderde na rust niet. Zuidwolde bleef het doel van Waninge bestoken en met name Buijtendijk had zijn seizoenstotaal nu al op vier of vijf treffers kunnen hebben, maar hij kreeg de bal maar niet tussen de palen. Toen hij het wel flikte stond het al 0-2 (treffer Cazemier), maar stond hij ook buitenspel en dus ging zijn feestje (overigens onterecht) niet door.