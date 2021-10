Appartementencomplex aan Raadhuisplein Emmen eind volgend jaar in gebruik

Projectontwikkelaar Jorgen Kruit blikt graag vooruit en draait zijn hand niet om voor een rondleiding. Halverwege het trappenhuis merkt hij op dat het nogal een tocht is: "Gelukkig komt er straks een lift in." Eenmaal op de -op dit moment- hoogste verdieping, zegt Kruit: "Moet je kijken wat een uitzicht. Daar ben ik wel echt trots op."

De geboren Emmenaar heeft het gebouw, dat in 1964 uit de grond is gestampt, in april 2020 samen met compagnon Leon Peters aangekocht. Op dat moment zit de voormalige belastingflat nog vol met asbest. Dat is nu gesaneerd en al het overbodige is uit het gebouw gesloopt. "Nu staat alleen het casco er nog. Vanaf hier bouwen we het weer helemaal op."

Huurprijzen

De huurprijzen van de nog te realiseren appartementen en studio's variëren van 600 euro tot 1100 euro per maand. "Precieze bedragen kan ik nog niet noemen, maar hiermee zeg je niets verkeerd", vertelt Kruit.

Bovenop de huidige acht verdiepingen worden nog eens drie verdiepingen gebouwd. "In de bovenste lagen komen penthouses. Vandaar dat de prijzen ook redelijk ver uit elkaar liggen."

Omliggende panden

Kruit en Peters richten hun vizier tevens op omliggende panden. Zo hebben ze al een pand aan de Delipassage aangekocht en aan diezelfde passage zit ook het voormalige belastingkantoor, die onlangs in de verkoop is gegaan. "Daar kijken we met een schuin oog naar, ja", zegt Kruit.

Het uitzicht vanaf het dak van de voormalige belastingflat in Emmen (Rechten: RTV Drenthe / Tom Meijers)

Helemaal 2022

Het nieuwe complex aan het Raadhuisplein wordt in ieder geval van alle moderne gemakken voorzien. Een huissleutel kwijtraken is er niet meer bij, volgens de projectontwikkelaar: "Je komt binnen met een druppel of een mobiele telefoon. Ben je met vakantie, dan kun je via je telefoon anderen machtigen om bijvoorbeeld de planten water te geven. Ideaal."

Daarnaast hoeven bewoners niet thuis te zijn om pakketten te ontvangen: "In de ontvangsthal komt een zogeheten 'Bringme-box', waarin bewoners pakketten kunnen laten bezorgen. Het complex wordt van alle moderne gemakken voorzien. Helemaal 2022 dus."

Op het balkon in de zon

Eind volgend jaar moeten de eerste bewoners van de vernieuwde belastingflat op hun eigen balkon in de zon zitten: "We hoopten op maart, maar dat gaat gewoon niet lukken. Nu mikken we op eind volgend jaar."