Wat vind jij: Geef kinderen een griepprik om ouderen te beschermen

Dat schrijft De Telegraaf. In Engeland worden volgens de krant al kinderen massaal geënt tegen de griep en is er al zeven jaar een speciaal griepvaccin. "De kinderen besmetten geen ouderen en zo wordt het aantal ziekenhuisopnames beperkt", zegt professor Maarten Postma, die in de Engelse Gezondheidsraad zit.

Experts in Nederland gaan vandaag om tafel om te praten over deze 'Engelse methode'. "Een griepepidemie kunnen de ziekenhuizen niet aan als er ook weer corona-uitbraken zijn", zegt Ted van Essen van de Nederlandse Influenza Stichting tegen de krant.

Wat vind jij?

Wat vind jij? Moeten kinderen een griepprik krijgen om er zo voor te zorgen dat de zorg niet belast wordt?

Houd het netjes

We hanteren als omroep de regel dat mensen altijd hun mening moeten kunnen geven. We lezen de commentaren en ongepaste reacties proberen we zo snel mogelijk te verwijderen. We snappen dat sommige onderwerpen gevoelig liggen, maar we doen aan iedereen wel de oproep om de discussie netjes en rustig te laten verlopen.