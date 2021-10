Roel Barkhof volgt Emko Dolfing op als voorzitter Huus van de Taol

"An een val op het ies van 't winter he'k zoveul klachten overholden, dat mien gezondheid het op dit moment niet toelat um mij vol in te zetten veur het Huus van de Taol", reageert Dolfing, die voor zijn voorzitterschap van de streektaalorganisatie wethouder was in Midden-Drenthe.

Roel Barkhof uit Emmen neemt in januari de voorzittershamer van hem over. Hij heeft als journalist gewerkt voor verschillende kranten en was één van de grondleggers van TV Drenthe, waar hij later onder meer presentator was. Sinds 1998 is hij zelfstandig ondernemer op het gebied van communicatie, zoals voor UMCG Ambulancezorg.

Hoewel Barkhof officieel pas over twee maanden begint, is hij de komende tijd al bij activiteiten van de streektaalorganisatie betrokken.