19 Drentse amateurclubs nog zonder puntenverlies, VAKO en Hoogeveen meest productief

Na drie speelronden in het lagere amateurvoetbal, zeven wedstrijden in de hoofdklasse en acht duels in de Derde Divisie zijn nog 19 Drentse clubs zonder puntenverlies. De meest productieve clubs zijn Hoogeveen en VAKO die beide 21 keer scoorden, al deed zondaghoofdklasser Hoogeveen daar zeven keer over en zateradagvijfdeklasser VAKO slechts drie keer 90 minuten.

Op de zaterdag zijn DZOH en LTC (in de 2e klasse J) nog zonder puntenverlies en datzelfde geldt voor ZZVV in de 3e klasse D, SVBO in de 4e klasse D, VAKO in de 5e klasse D en Bargeres in de 5e klasse F.

In het zondagvoetbal springt natuurlijk de ongeslagen status van vv Hoogeveen in het oog. De zondaghoofdklasser heeft 21 punten uit 7 duels. In de 2e klasse J zijn DZOH en LTC nog zonder puntenverlies en datzelfde geldt voor GOMOS (1F), WKE'16 (2L), Actief (3B), Twedo en HOC (3C), HODO (3D), Gieterveen (4C), EHS'85 en Titan (4D), Yde de Punt (5C), Roswinkel en Buinerveen (5D).

Nooit in de vierde klasse

Yde de Punt doet het met 9 punten uit 3 duels uitstekend in de 5e klasse D van het zondagvoetbal. De club speelde nog nooit in de vierde klasse en lijkt daar wel eens verandering in te willen brengen. Dit weekend won de ploeg van trainer Frank Huberts met 2-1 bij Woltersum. Goudhaantje was Dexter Seising die beide treffers scoorde voor de gasten.

Ook vorig seizoen begon Yde de Punt trouwens uitstekend aan het seizoen. Ook toen had de club 9 punten uit 3 duels, maar zorgde het coronavirus voor een abrupt einde van het voetbalseizoenl.

Topschutters van Drenthe

Van alle Drentse amateurclubs is VAKO-spits Patrick Steenbergen tot nu het meest trefzeker. De spits van de club uit Vries heeft er na drie duels al negen gemaakt, waarvan zes afgelopen zaterdag in het met 13-0 gewonnen duel tegen het Groninger Potetos. Tim van Huffelen, eveneens van VAKO, bezet de gedeeld tweede plaats op de Drentse topschutterslijst met zes treffers. Datzelfde aantal hebben Ismael Ucan van Hoogeveen zaterdag en Jacob Room van Old Forward. Patrick Veldman en David Modderman (beide vv Gieten) én Tim van Brouwershaven (Witteveense Boys) staan op vijf treffers.