Muzieklijst Harry's Blues 10 oktober 2021

Lukas Wever is geboren in Borger maar Twent geworden in Hengelo. Van jongs af is hij fan van Harry Muskee. In de beginjaren schreef hij stukjes voor de fanclub van Cuby & the Blizzards. Later bemiddelde hij bij optredens in Oost-Nederland en Duitsland. Recentelijk nam hij het initiatief om houtkunstenaar Jelmer Zwaan een sculptuur van Harry Muskee uit een oude eikenboom te laten maken. Het beeld staat sinds kort bij het C+B Museum in Grolloo en wordt zaterdag 16 oktober officieel onthuld. Een hommage van Drents/Twentse fan aan zijn idool.