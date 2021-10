Schimmel en stroomuitval plagen Emmer atoombunker door wateroverlast: 'Ingrijpen noodzakelijk'

Beheerder Stichting Archeologie en Monument (SAM) bestrijdt met lapmiddelen het opdringende water, maar het is niet genoeg. Meer actie is nodig. Anders blijft het letterlijk dweilen met de kraan open, zeggen stichtingsleden Hans van Westing en Gerrie van der Veen.

Condensvorming

De bunker bevindt zich op de locatie waar voorheen de brandweerkazerne en de ambulancepost stonden. Beide zijn inmiddels naar andere locaties verhuisd. Op het terrein herrijst momenteel het woonwijk Heldenhof, waarvan de bouw nog in volle gang is.

De ambulancepost stond pal boven de bunker, vertelt Van Westing. "Bij de sloop van dit pand, is schade ontstaan aan de bunker. Door hevige regenval zag water de kans om binnen te dringen, waardoor de vloer blank kwam te staan." Het vocht heeft zich inmiddels onder de vloer genesteld, waardoor in de bunker sprake is van condensvorming.

Schimmel op de vloeren (Rechten: RTV Drenthe / Rien Kort)

Pluizige schimmels

Van Westing en Van der Veen wijzen in de ondergrondse gang en verschillende vertrekken op afbladderend schilderwerk. Witte, pluizige schimmels bijten zich vast op de vloeren van de toiletten en het aanwezige meubilair.

Nu corona op zijn retour lijkt, wordt er weer gedacht aan rondleidingen. In deze omstandigheden is dat echter niet verantwoord. Van Westing: "Voor de gezondheid is het niet bevorderlijk, met al die schimmels in de lucht. Bovendien branden de tl-bakken regelmatig door of springen de stoppen er uit. Zit je opeens in het pikkedonker."

Wisselingen van de wacht

Volgens SAM ligt het beheer van de bunker voor de duur van de nieuwbouw bij de gemeente. Van Westing: "Uiteraard hebben daar aangeklopt. Er zijn wat wisselingen van de wacht geweest wat betreft onze contactpersonen. We weten niet meer bij wie we moeten zijn." Niet iedereen op het gemeentehuis is verder bekend met het bestaan van deze bunker. "Dan weten ze niet altijd bij wie we moeten zijn."

Volgens de twee stichtingsleden is professioneel ingrijpen noodzakelijk. Van Westing: "Een gespecialiseerd bedrijf zou het vocht onder de vloer te lijf moeten gaan. Anders zijn we nog een jaar onderweg."

Vrees dat het vocht voor blijvende schade gaat zorgen, is er overigens niet bij de SAM. Van Westing: "We praten hier over dikke, betonnen muren. Die kunnen heus wel wat hebben. Maar praktisch is het momenteel niet."

De gemeente Emmen laat in een reactie weten dat er contact wordt opgenomen met de SAM.

De kantine van de ondergrondse bunker (Rechten: RTV Drenthe / Rien Kort)

Historie BB-Bunker

De Emmer ondergrondse commandobunker van de voormalige dienst Bescherming Bevolking is de best bewaard gebleven post van ons land. Het onderkomen, dat zich vijf meter onder het maaiveld bevindt, werd in 1962 gebouwd. In het geval van een Russische aanval werd vanuit deze locatie de regio Emmen aangestuurd. De ondergrondse ruimte bestaat niet uit een grijze massa, maar is een complex (400 vierkante meter) met diverse vertrekken.

Waaronder een verbindingskamer, slaapzaal, kantine en voorraadkamer. Volgens Van der Veen is er ruimte voor maximaal 54 personen. "De bunker is in gebruik geweest tot en met midden jaren tachtig van de vorige eeuw. Daarna heeft het nog een tijdje gediend als oefenruimte van de brandweer."

De laatste jaren is het complex in beheer van SAM, die de inrichting zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat behouden. Zodra de nieuwbouw er op zit, wordt de bunker voorzien van een nieuwe entree met overkapping.