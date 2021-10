Drenten moeten relatief ver rijden bij nieuw systeem Testen voor Toegang

De testaanbieders worden vanaf vandaag per afgenomen test betaald, in plaats van op basis van beschikbaarheid. Aanbieders mogen zelf beslissen waar ze testlocaties openen. Op drukke plekken is de vraag naar tests hoger, dus daar een locatie openen kan commercieel interessanter zijn, dan tests aanbieden in afgelegen gebieden.

Op de kaart is te zien dat vooral in het midden en oosten van de provincie de mensen wat verder zullen moeten reizen om zich te laten testen.

(Tekst gaat verder onder het kaartje)

Testlocaties in Drenthe op 11 oktober 2021 (Rechten: Stichting Open Nederland)

Eerder wél overal binnen half uur

Het nieuwe systeem is 'rechtvaardiger', aldus voorzitter Pier Eringa van Stichting Open Nederland, de organisatie achter Testen voor Toegang. In het oude systeem was er weliswaar vrijwel overal binnen een half uur autorijden een testlocatie beschikbaar, maar op plekken waar er maar weinig vraag was naar testen kostte dat relatief veel geld.

Op dit moment zijn er nog witte plekken op de testkaart, naast delen van Drenthe, ook in de Achterhoek en Zeeland en op Texel. Dat is inderdaad "het risico van dit nieuwe systeem", aldus Eringa. Maar het aantal aanbieders loopt nog op, belooft hij. Vanaf vandaag nemen negen aanbieders tests af, maar in totaal zijn er 28 bedrijven geselecteerd om ze aan te mogen bieden. Zij hebben bij elkaar meer dan vierhonderd locaties en kunnen waarschijnlijk komende weken ook de deuren openen.

Mogelijk ook bij apotheek

De markt zal uiteindelijk de dekking juist verhogen, denkt de stichting, maar de organisatie houdt de spreiding van locaties wel in de gaten. Als er witte plekken op de kaart overblijven zullen mogelijk apothekers gevraagd worden om ook tests af te nemen. Ook kan het zijn dat het systeem uiteindelijk 'hybride' wordt. Dat wil zeggen dat aanbieders in sommige gebieden alsnog op basis van beschikbaarheid betaald zullen krijgen om te zorgen dat er ook op dunbevolkte plekken genoeg testmogelijkheden zijn.

Wie op dit moment geen testlocatie meer in de buurt heeft, moet misschien komende tijd wat verder reizen, zegt Eringa. Hoe lang dat precies zal duren, kan hij niet zeggen. Mensen die niet volledig zijn gevaccineerd of niet onlangs een corona-infectie hebben doorgemaakt hebben voor toegang tot veel plekken een negatieve testuitslag nodig. Die is telkens 24 uur geldig.

Lees ook: