FC Emmen Podcast #11: Toch geen vier punten voorsprong met Sint-Maarten

Ook de andere vaste gast, Niels Dijkhuizen, komt in de podcast nog even terug op eerdere uitspraken en dan met name over vv Noordscheschut. De zaterdaghoofdklasser is na een moeizaam begin helemaal los en won al twee keer op rij. Was het nu terechte kritiek, een misplaatste opmerking of wilde Dijkhuizen de mannen van Marc van Meel op scherp zetten?

Maar natuurlijk gaat het vooral over de nederlaag van Emmen op eigen veld tegen Excelsior. Over de voorzetten, de wissels én plan B. En op basis van de uitspraken van Reda Kharchouch onlangs in de krant zou hij zeker niet misstaan als vast panellid in de podcast. "Hilterman moet vrezen voor zijn plek", aldus Heuvelman.

De oud-journalist van het Dagblad van het Noorden maakt zich ook ernstige zorgen over zijn voormalige werkgever, dat robotjournalistiek heeft ingevoerd in het amateurvoetbal. "Een afgang."

11 okt 2021

