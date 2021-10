Werkstraf en voorwaardelijke jeugddetentie voor 'pedojacht' in Valthermond

De Drent was vorig jaar in juli actief op de chatsite Bullchat. Hij dacht contact te hebben met een meisje dat zich 'Miriam15' noemde. Hij stuurde haar foto's waarop hij deels ontbloot stond afgebeeld. Direct daarop kreeg hij een WhatsApp-bericht van een zogenaamde broer van Miriam. De man moest 3.500 euro betalen om te voorkomen dat die foto's online werden gezet. Daarbij zou worden vermeld dat de Valthermonder een pedofiel was. De man betaalde toch maar, om erger te voorkomen. Hij vermoedde niet dat dit het begin was van meer ellende.

Ruit ingooien

De man kreeg opnieuw een app-bericht. "Je schulden zijn nu 5.000 euro. Je gaat betalen, anders gaat vannacht je ruit eruit". Die nacht werd een ruit ingegooid van de woning van het slachtoffer en die van zijn buurman. De politie was ondertussen ingeschakeld en nam het chatgesprek over: "Jullie moeten stoppen. Dit is de politie." Het gesprek stopte. Door de eerdere betaling kwam de politie via de bankrekening uit bij de Vlagtwedder. De toen nog 18-jarige wilde eerst niet praten, maar bekende later dat hij geld nodig had voor zijn cocaïneverslaving.

Datingsite

De man dacht samen met twee vrienden snel geld te kunnen verdienen door 'pedofielen' af te persen. Op een datingsite maakten zij een account aan waar de man uit Valthermond op reageerde. Die betaalde en de vrienden wilden meer geld. Om de druk op te voeren ging de verdachte naar Valthermond en gooide daar de ruiten in. De ruit van de woning van de buurman was een vergissing, zei de man tegen de rechter. "Al met al een misselijk en laf gebeuren", zei de rechter tegen de Vlagtwedder. De twee vrienden moeten later voor de rechter verschijnen.

De rechter hield rekening met de leeftijd en de persoonlijke ontwikkeling van de man en legde hem ook een voorwaardelijke jeugddetentie van twee maanden op. Ze vond het positief dat hij hulp heeft gezocht voor zijn verslavingsprobleem en gemotiveerd lijkt om op het rechte pad te blijven. Het slachtoffer is een schadevergoeding van 5.000 euro toegekend.