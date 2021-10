Schaaktop spant kort geding aan tegen KNSB en gemeente Hoogeveen om coronapas

Een groep schakers is niet blij met de invoering van de coronapas tijdens het NK Schaken in Hoogeveen. Daarom spant de groep een kort geding aan tegen de Nederlandse Koninklijke Schaakbond (KNSB) en de gemeente Hoogeveen.

Dat bevestigt de advocaat van de schaakbond aan RTV Drenthe. Aan het NK doen onder andere de huidige Nederlands Kampioen Lucas van Foreest en oud-NK-winnaar Sergey Tiviakov mee. "Die behoren tot de groep boze schakers", vertelt toernooisecretaris Jeroen Bottema. "Iedereen die meedoet moet elke dag een coronapas laten zien. Dat zien zij niet zitten. Ook is een aantal andere schakers faliekant tegen de coronamaatregelen."

Volgens de groep is het onterecht dat ze in het bezit moeten zijn van een coronapas. Het zou namelijk niet in lijn zijn met het NOC*NSF sportprotocol voor topsporttoernooien.

Niet verplicht

Het NK gaat aanstaande vrijdag 15 oktober van start in het gemeentehuis in Hoogeveen. Op dezelfde locatie wordt tegelijkertijd het jaarlijkse Hoogeveen Schaaktoernooi gehouden. "De gemeente heeft in eerste instantie overwogen om geen coronapas in te voeren tijdens het toernooi", legt Bottema uit. "Maar omdat het in eigen huis wordt georganiseerd, willen ze het goede voorbeeld geven."

Dat zou er uiteindelijk voor kunnen zorgen dat de echte toppers niet aan de start verschijnen. Een aderlating, volgens de toernooisecretaris. "Als je de titelverdediger niet op je toernooi hebt dan is dat zeker jammer. Het is nu afwachten wat de volgende stappen zijn tussen de bond en de eisers." Niet alleen bij de sterspelers, maar ook bij de amateurs zijn er afmeldingen. "Veel ervaren het dagelijks testen als onprettig."

Aanbod twee keer afgeslagen

Toch komt de kritiek niet uit onverwachte hoek. De organisatie van het Hoogeveen Schaaktoernooi had de problemen al voorzien. "We hebben daarom aangeboden om het NK op een andere locatie te organiseren", vervolgt Bottema. "Maar de schaakbond heeft dat aanbod tot twee keer toe afgeslagen."

Hoewel het testen niet in de smaak valt bij veel schakers, wil de gemeente Hoogeveen wel meedenken om het makkelijker te maken. In de Hoofdstraat bij informatiecentrum Punt H is sinds kort een snelteststraat geopend. "Die blijft tijdens het toernooi langer open. Speciaal voor de deelnemers. Daar heeft de gemeente zich hard voor gemaakt."

Woensdag 13 oktober is kort geding in Haarlem.

Lees ook: