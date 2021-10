Aa en Hunze zet coaches in om energiearmoede te verminderen

"Via de voedselbank, welzijnsorganisaties en huurdersverenigingen proberen we mensen met een laag inkomen te bereiken. En dat lukt redelijk, want 20 procent van de afgelegde bezoeken is bij mensen met een sociale huurwoning en dat houdt gelijke tred met het percentage huurwoningen in de gemeente. Liever zag ik dat 40 procent van alle bezoeken bij huurders was, maar we weten ze in ieder geval te bereiken", zegt wethouder Co Lambert.

Besparingsmateriaal cadeau

Tjitske Regeer woont in een huis van woningcorporatie De Volmacht. Ze laat een scan doen omdat ze benieuwd is of ze nog wat kan besparen. Zelf heeft ze al het nodige in haar huis gedaan. Zo zijn onder de binnendeuren borstels aangebracht om tocht te voorkomen. "Vorig jaar hebben we hier dubbelglas gekregen. De huizen zijn ook al na-geïsoleerd. Maar er is vast nog wel iets dat ik kan leren."

Energiecoach Ben Ernens komt bij haar langs met een emmer vol met spullen om te besparen. Er zitten onder meer tochtstrips, radiatorfolie, een douchetimer en een zogeheten stand-by-killer in. "Alle huurders waar we op bezoek gaan krijgen zo'n emmer. Woningeigenaren krijgen een tegoedbon van de gemeente ter waarde van 50 euro zodat ze zelf materialen aan kunnen schaffen", zegt hij.

De energiecoaches zijn inwoners van de gemeente Aa en Hunze en allemaal vrijwilligers. Ze hebben een opleiding van vijf avonden gehad. "Ik doe het met veel plezier", aldus Ernens.

Op zoek naar stroomvreters

Wat is het gekste dat hij is tegengekomen? "Ik kwam bij een meneer langs die voortdurend de vloerverwarming in de badkamer aan had staan. Dat bleek enorm veel stroom te kosten. Samen hebben we de verwarming beter afgesteld en dat scheelde 15 procent op de stroomrekening. Dat vind ik prachtig", glundert hij.

Tijdens de scan blijkt dat Regeer een zestien jaar oude vriezer heeft. "Mijn ervaring is dat oude apparaten veel stroom vreten", waarschuwt Ernens. Regeer gaat de vriezer vervangen. Ook hoort ze van de energiecoach dat haar televisie nog steeds stroom verbruikt als die uitstaat. Ze gaat er de stand-by-killer tussen zetten die ze van de coach heeft gekregen. "Ik vond het nuttig, gezellig en ik heb veel geleerd", aldus Regeer.