Drie jaar cel geëist tegen bejaarde hennepverdachte uit Assen

Voor zijn betrokkenheid bij twee hennepkwekerijen in Grootegast en Assen is tegen een 74-jarige man uit Assen een celstraf van drie jaar geëist. De man wordt ook verdacht van het hebben van verboden voorwerpen en stoffen die gebruikt worden voor het opzetten van professionele hennepkwekerijen. Die verkocht hij, volgens het Openbaar Ministerie (OM), in zijn eigen growshop in Assen.

De man werd in juli 2019 opgepakt nadat de politie een grote kwekerij met bijna 800 hennepplanten in een boerderij in Grootegast oprolde. De bewoners van de boerderij speelden open kaart waardoor de bejaarde man als hoofdverdachte in beeld kwam. Ook zijn 31-jarige dochter uit Foxhol stond maandag terecht voor haar rol als hennepknipster. Tegen haar eiste het OM een taakstraf van honderd uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand.

Moeiteloos door

De bejaarde man bleek na zijn aanhouding ook nog eens in zijn eigen woning in Assen een hennepkwekerij te hebben met honderd planten. De agenten vonden in zijn woning ook nog eens een pistool. De officier van justitie rekende de man zwaar aan dat hij na de ontdekking van de kwekerij in Grootegast moeiteloos doorging met het kweken van hennep in Assen. Een hardnekkige verdachte, zei de aanklager, de Assenaar ging namelijk ook stug door met het verkopen van verboden materialen in zijn growshop.

Levensgevaarlijk

Het OM verwijt de man eveneens diefstal van stroom in het pand in Grootegast. De meterkast in de boerderij was gemanipuleerd, waardoor volgens de officier van justitie een 'ongelooflijke gevaarlijke situatie' was ontstaan. "De kans dat je ergens in het pand zou worden geëlektrocuteerd was groot", zei hij. De Assenaar ontkende iedere betrokkenheid. Hij begreep niet waarom hij voor de rechter zat, zei de man. Zijn dochter bekende dat zij twee keer henneptoppen heeft geknipt. De vrouw had geen noemenswaardig strafblad. Haar vader wel. Volgens de aanklager is de man ooit voor een 'voltooid levensdelict' veroordeeld tot negen jaar cel.

Volgens de berekening van justitie is in Grootegast zeven keer met succes geoogst. De bejaarde Assenaar zou hiermee bijna een half miljoen hebben verdiend. Dit geld moet de man aan de staat terugbetalen, eiste de officier van justitie. Vijf medeverdachten moeten nog voor meervoudige strafkamer en de politierechter in Assen verschijnen.