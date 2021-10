Plannenmakers: 'Afwijzen woningen op 't Ruige Veld is gemiste kans'

De partijen hebben een transformatieplan gemaakt voor herontwikkeling van zorglocatie 't Ruige Veld tot woongebied met twaalf huizen en plek voor twee maatschappelijke projecten.

Twaalf huizen en zorggebouwen

Alle huidige panden, 6.000 vierkante meter in totaal, gaan er dan af. Maar naast woningbouw in het natuurterrein, willen de initiatiefnemers ook twee nieuwe gebouwen voor zorg neerzetten. Bij het ene gebouw denken ze aan een duurzaamheidscentrum met kinderboerderij en horeca voor dagbesteding, net zoals in het Asserbos. Het andere gebouw zou een knarrenhof voor senioren moeten worden.

Maar de gemeente Aa en Hunze wil geen combinatie van beide functies. De ontwikkelaar heeft te horen gekregen dat ze óf alleen woningen mag bouwen, maximaal twaalf stuks, óf er mogen alleen zorggebouwen voor dagbesteding blijven staan. Huizen en maatschappelijke gebouwen, dat wil de gemeente niet gecombineerd zien. Eigenaar en projectontwikkelaar Roduer BV baalt hiervan. "Het is het één of het ander, en die opstelling betreuren wij", zegt Razia Gül.

'Alleen huizen kan financieel niet uit'

Volgens Gül van Roduer BV kan herontwikkeling van het terrein financieel niet uit, wanneer ze 'slechts' twaalf huizen mag bouwen in ruil voor sloop van alle huidige gebouwen op het terrein. "We moeten meer op ons perceel kunnen, dus ook een duurzaamheidscentrum en een knarrenhof. Anders valt het niet te exploiteren."

Ruim 6.000 vierkante meter is nu bebouwd oppervlak in het terrein. Zou je dat volgens Gül allemaal slopen, dan is dat al snel goed voor zo'n twintig tot veertig huizen. "Maar als we zo'n aantal noemen, is dat de gemeente alweer te veel. We zijn al sinds februari bezig met de gemeente, maar telkens komen ze weer terug op afspraken."

Gesprek geannuleerd

Afgelopen maandag zou ze een gesprek hebben met de gemeente, maar dat werd op het laatste moment geannuleerd. "Niet echt netjes dat je vlak voor zo'n gesprek weer afzegt. Ondertussen legt de gemeente namelijk wel haar het voorbereidingsbesluit voor het wijzigen van het bestemmingsplan voor 't Ruige Veld ter inzage, waardoor je er 's nachts niet meer mag verblijven. Wij zijn daar niet over geïnformeerd. We hadden dan ook graag eerst onze toekomstvisie nog eens toegelicht."

Aanvankelijk hield de terreineigenaar nog vast aan behoud van de huidige bestemming, met wonen en 24-uurszorg. Dat was voor Aa en Hunze niet bespreekbaar. De gemeente wil af van het nachtverblijf van zorgcliënten, na slechte ervaringen de afgelopen jaren. Daarop probeerde de terreineigenaar het over een andere boeg te gooien. B+O Architecten uit Meppel ontwierp een herontwikkelingsplan voor de terreineigenaar met mooie kavels om te wonen en ook zorg.

'Inclusief woon- en leefklimaat'

Dat gaat uit van twaalf ruime bouwkavels die passen bij de natuurrijke omgeving van 't Ruige Veld. Volgens de initiatiefnemers biedt de bosrijke plek 'een uniek en inclusief woon- en leefklimaat waarin bewoners midden in de natuur kunnen leven'. In het noordelijke deel van het perceel zijn twee gebouwen ingetekend voor sociaal-maatschappelijke voorzieningen als duurzaamheidscentrum en knarrenhof.

(verhaal gaat verder onder de afbeelding)

B+O Architecten maakte een plan voor huizen in 't Ruige Veld met ook maatschappelijke gebouwen (Rechten: B+O Architecten)

Zorglandgoed

Op de locatie 't Ruige Veld staan nu panden die decennia lang door zorginstellingen zijn gebruikt. Ook zit er een school op het terrein. De twintig hectare die Roduer BV wil herontwikkelen was lange tijd in beeld als zorglandgoed, maar dat plan kwam niet van de grond.

Anderhalf jaar geleden kwam zorgstichting Altijd Zorg er te zitten met cliënten, maar die ging na een hoop gedoe met de gemeente failliet. Inmiddels biedt de Asser zorgstichting Phusis er plek aan ruim twintig bewoners met 24-uurszorg. Zorgverlening met nachtopvang wil het gemeentebestuur echter niet langer, wat ze nu met een aanpassing van het bestemmingsplan voor 't Ruige Veld wil regelen. Die procedure loopt nu.

Schaarste op woningmarkt

Ondertussen probeert Gül ook haar toekomstplan voor het gebied veilig te stellen. Het motto van de herontwikkeling die ze op 't Ruige Veld wil uitvoeren luidt 'Wonen te gast in het landschap'. En bovendien is huizen bouwen precies wat de huidige tijd vraagt, meent Gül: "Met ons nieuwbouwplan geven we gehoor aan de schaarste op de woningmarkt en we maken de locatie toekomstbestendig."

B+O Architecten deelt het gebied op in landschappelijke percelen met twaalf bouwkavels, 'waar wonen en landschap elkaar afwisselen'. De initiatiefnemers spreken van een win-winsituatie voor inwoners van Rolde en de gemeente. Met twaalf nieuwe huizen op 't Ruige Veld en een knarrenhof wordt de doorstroom onder woningeigenaren bevorderd en komt er meer lucht op de overspannen huizenmarkt.

Verder houdt B+O in het ontwerpplan rekening met de oorspronkelijke Joodse begraafplaats Beth Chajem, die in het hart van 't Ruige Veld ligt. Deze historische plek, waar trouwens geen zerken liggen, blijft bewaard en krijgt een prominente plek in het gebied.

'Unieke kans blijft onbenut'

Gül hoopt dat er alsnog serieus naar het herontwikkelingsplan wordt gekeken. Het wil er bij de plannenmakers niet in dat de gemeente hier geen mooie kans in ziet om extra huizen erbij te krijgen. "Hiermee blijft een unieke kans onbenut om in tijden van grote schaarste een mooie en inclusieve woonomgeving te creëren", volgens de initiatiefnemers.

Ze gaan dan ook bezwaar maken tegen het ontwerpbestemmingsplan voor 't Ruige Veld, dat de komende weken ter inzage ligt. Het aangepaste plan vloeit voort uit de Toekomstvisie die de gemeente heeft opgesteld voor het bos-, wandel- en zorgterrein aan de Asserstraat. Allerlei partijen zijn daarbij betrokken, zoals omwonenden, gebruikers en andere inwoners.

Natuur is kernwaarde

De natuur in 't Ruige Veld was volgens de gemeente een van de belangrijkste kernwaarden. Volgens wethouder Henk Heijerman is daar gehoor aan gegeven: "Het is een prachtig gebied. In dit voorstel beschermen we de natuur, zodat gebruikers ervan kunnen blijven genieten in de toekomst."

Er een woonlocatie van maken was niet direct de eerste gedachte, al zijn er ook Roldenaren die een beperkt aantal huizen wel zien zitten. Uiterlijk in januari beslist de gemeenteraad van Aa en Hunze definitief over het nieuwe bestemmingplan.

Lees ook: