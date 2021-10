Regenboogweek van start: 'De aandacht is nog steeds nodig'

"Elk jaar is de aandacht toch nog nodig", zegt Jaap de Jonge, voorzitter van de Asser Regenboog Alliantie. "Er is nog steeds een groep mensen in onze samenleving voor wie het zijn wie je bent niet altijd vanzelfsprekend is."

Vrijheid en veiligheid

Het thema van het symposium is 'vrijheid en veiligheid'. Directies en besturen van maatschappelijke organisaties kwamen bij elkaar om te leren hoe zij een veilig klimaat kunnen creëren, want daar schort het volgens De Jonge nog wel eens aan.

"Discriminatie en uitsluiting kan leiden, en dat gebeurt ook vaak, tot verbaal en fysiek geweld. Het is jammer om te constateren en te zien dat dat toch weer toeneemt", zegt de voorzitter.

In onderstaande video vertelt De Jonge over het belang van de Regenboogweek

Hoe het met de positie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen, transgenderpersonen, intersekse personen en queerpersonen in Drenthe is gesteld is volgens De Jonge moeilijk te zeggen.

"Drenthe is een provincie waar de excessen niet voorop staan. Zoals in het westen van het land, in de grote steden, waar het veel duidelijker zichtbaar is. Drenten houden zich ook vaak wat stiller. Maar dat wil niet zeggen dat er niks speelt, dat er niet iemand buitengesloten, gediscrimineerd of gepest kan worden. Dat zal zeker ook hier plaatsvinden."

Topsporter

Eén van de sprekers op het symposium is oud-korfbalinternational Casper Boom. Hij wist vanaf zijn twintigste dat hij op mannen valt, maar hij durfde dat pas op zijn dertigste, tien jaar later, met de buitenwereld te delen.

"Ik was bang dat er een spreekwoordelijke stempel op mijn hoofd zou komen te staan, als ik zou vertellen dat ik homo ben", vertelt Boom. "Dat ik alleen maar als die homo gezien zou worden en niet als de sporter, docent gymnastiek, broer, buurman of vriend van iemand, maar puur enkel en alleen als die homo. Dat was echt een schrikbeeld voor mij."

In onderstaande video vertelt Boom hoe het voor hem was om uit de kast te komen

Scheldwoord

De angst die Boom voelde om uit de kast te komen, bleek achteraf nergens voor nodig. Hij kreeg alleen maar fijne reacties van de mensen om hem heen. Ook van zijn teamleden van DOS'46, de club waar Boom destijds speelde. Maar het is volgens Boom niet voor iedereen makkelijk om in de sportwereld uit de kast te komen.

"Ik hoor vaak dat jongeren stoppen met een bepaalde tak van sport omdat er in hun team of bij hun club veel homovijandige opmerkingen en grappen worden gemaakt. Dan vinden ze de sport misschien nog wel hartstikke leuk om te doen, maar dan is het voor die persoon niet het klimaat waar hij of zij zichzelf durft te zijn. Dat is natuurlijk eeuwig zonde."

Boom vindt dan ook dat de trainer een belangrijke rol heeft om ervoor te zorgen dat er op het veld en langs de lijn niet met het woord homo wordt gescholden. "Het moet gewoon de wereld uit. Ik heb niet de illusie dat het heel snel gaat veranderen, maar stapje voor stapje. Het is een kwestie van de lange adem."