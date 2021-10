Dalen is in het voorjaar drie watertappunten rijker (Rechten: Ana Ivis)

In Dalen komen drie watertappunten. Dat is een initiatief van de gemeente Coevorden, Dorpsbelangen Dalen en Drinkwaterbedrijf WMD.

De toekomstige locaties voor de watertappunten komen op het nieuwe DOE-plein bij de Burgemeester Wessels Boerschool, bij het Indiëgangers-monument in Dalen en bij de ingang van het station in Dalen.

"Iedereen kan met zijn flesje even water bijvullen en er is een bankje in de buurt om even uit te rusten. Een gezond, duurzaam en gastvrij initiatief", zegt Folkert Sinnema van Dorpsbelangen Dalen.

WMD maakt sinds 2018 mogelijk dat gemeenten in Drenthe watertappunten kunnen aanvragen. "Bij de aanvraag van een watertappunt letten wij en de gemeente erop dat de aanvraag voor een watertappunt op een plek is waar veel mensen komen. Een ongebruikt watertappunt zou zonde zijn", legt Andries Ophof woordvoerder WMD uit.

Met het oog op de winter worden de watertappunten omstreeks maart volgend jaar gerealiseerd. "Het was de bedoeling dat de watertappunten voor de winter geplaatst zouden worden, maar omdat het WMD alle leidingen van de tappunten in de winter afsluit in verband met risico op bevriezing van de leidingen, is ervoor gekozen om de watertappunten te installeren", verklaart Sinnema.