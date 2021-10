Vakbondsleden stemmen bijna unaniem in met nieuwe cao Fresenius

Vandaag konden leden in twee rondes hun oordeel vellen over het nieuwe akkoord dat was afgesproken met de werkgever. "Het resultaat is inmiddels gemeld aan Fresenius Kabi. Het belangrijkste is dat er nu een nieuwe cao is die tot april 2024 geldt", zegt Compaijen.

In de onderhandelingen bedongen de vakbonden dat medewerkers er 2,5 procent per jaar er op vooruit gaan. Verder zijn er afspraken gemaakt over een regeling voor verlofsparen en een tegemoetkoming richting oudere medewerkers. Die laatste groep mag een dag korter werken, maar krijgt die wel voor de helft doorbetaald. Een vijftigtal boventallig verklaarde medewerkers krijgen een ontslagvergoeding en worden begeleid naar nieuw werk.

Dominicaanse Republiek

De weg naar het bereikte resultaat ging niet zonder slag of stoot. Drie jaar geleden werd besloten de productie van de bloedzakken te verplaatsen naar de Dominicaanse Republiek en de vestiging in Emmer-Compascuum om te bouwen tot een locatie voor het maken van zakjes met sondevoeding. De planning is nu dat dit in 2023 gaat gebeuren.

Vijftig van de 200 banen kwamen daarbij op de tocht te staan. Het sociaal plan voor de medewerkers werd de inzet van enkele rechtszaken tussen vakbonden en Fresenius. Maar CNV, FNV en Fresenius zijn daar met de gemaakte afspraken inmiddels over uit.

Mooi afscheid

Volgens Compaijen is met het bereikte resultaat en de instemming de angel er wel uit. "De bloedzakkenfabriek verdwijnt en er komt een productielocatie voor sondevoeding voor terug. Met deze nieuwe cao luiden we een mooi afscheid in van de oude situatie."