Stripmaakles in de klas: 'Donald Duck is het populairst'

Al jarenlang maakt stripmaker Herman Roozen tijdens de Kinderboekenweek een tour langs zo'n tien basisscholen in Zuidoost-Drenthe. Via de Bibliotheek Emmen is hij dan te boeken. Dit jaar doet hij dat voor het eerst met de titel Stripmaker des Vaderlands op zak, die hij drie jaar mag dragen. Met een koffer vol stripbladen en tekengerei gaat hij op pad.

'Het plezier spat van het papier af'

"Het is een keer wat anders dan rekenen, hè?" lacht Roozen. "Ze zijn zelf altijd erg verrast dat het ze lukt om een strip te maken. Het begint bij een paar lijntjes en daarna spat het plezier van het papier. Kinderen kunnen allemaal heel goed tekenen, maar weten dat zelf nog niet altijd. Ik probeer ze dan een beetje over die drempel heen te helpen."

Stripmaker Herman Roozen bezoekt tijdens de Kinderboekenweek basisscholen (Rechten: RTV Drenthe / Dylan de Lange)

Na de uitleg van de Coevordenaar en wat kriebels van hem op het digibord, is het de beurt aan de leerlingen. De opdracht: maak een strip over Donald Duck. "Dat figuur kent iedereen", zegt Roozen over de wereldberoemde stripeend. "Als ik aan kom zetten met Asterix, Lucky Luke of Kuifje, dan zeggen ze: 'Mijn opa heeft die albums nog'. Zelf kennen ze de tekenfilms misschien wel, maar niet de boeken. Daarbij heeft Donald Duck zo ongeveer elk denkbare beroep gehad, dus je kunt hem in verschillende gedaantes tekenen."

'Ik ben gewoon blijven tekenen'

"Waarom ik stripmaker ben geworden? Dat vragen kinderen ook vaak. Toen ik een jaar of twaalf was ben ik daarmee begonnen en ik ben er eigenlijk nooit mee opgehouden", vertelt Roozen. "Je ziet dat veel kinderen op een gegeven moment niet meer tekenen. Ik ben dat gewoon blijven doen, maar ik heb verder geen opleiding gehad in die richting."

Striptekentalent

De stripmaakmeester ziet wel talent voorbijkomen op de basisscholen die hij bezoekt: "Eigenlijk zitten in elke klas wel een of twee kinderen die iets maken waarvan je denkt: dat is eigenlijk wel heel goed. Dan hoop je maar dat zo iemand ook blijft tekenen", besluit Roozen.

