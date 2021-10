De gemeente AA en Hunze zet energiecoaches in om mensen in slecht geïsoleerde huizen te helpen en te ondersteunen. Met de hoge energieprijzen wordt het steeds belangrijker om energie te besparen.

De energiecoaches van de gemeente gaan bij mensen langs de deuren om energiebesparingstips te geven. Het doel is om vooral huishoudens te bereiken die te maken hebben met energiearmoede, oftewel mensen met een hoge energierekening en die wonen in een slecht geïsoleerd huis.

Bij sommige mensen zijn de tips meer dan welkom. "Ik kwam bij een meneer langs die voortdurend de vloerverwarming in de badkamer aan had staan", vertelt energiecoach Ben Ernens. "Dat bleek enorm veel stroom te kosten. Samen hebben we de verwarming beter afgesteld en dat scheelde 15 procent op de stroomrekening. Dat vind ik prachtig."

Wat vind jij?

Wat vind jij? Ik heb ook behoefte aan een energiecoach.

Houd het netjes

We hanteren als omroep de regel dat mensen altijd hun mening moeten kunnen geven. We lezen de commentaren en ongepaste reacties proberen we zo snel mogelijk te verwijderen. We snappen dat sommige onderwerpen gevoelig liggen, maar we doen aan iedereen wel de oproep om de discussie netjes en rustig te laten verlopen.

Lees ook: