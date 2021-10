Antisemitische tekening in tunnel Nijlande: 'Ik was hogelijk verbaasd'

Na zeker tien jaar wil conservator Guido Abuys van Herinneringscentrum Kamp Westerbork dat er werk wordt gemaakt van het verwijderen van een antisemitische tekening in een tunnel in Nijlande. De conservator viel de tekening afgelopen zomer pas op. Op een foto van Google Streetview blijkt dat de tekening er al zeker sinds 2009 staat.

"Het is een karikatuur van een Joodse man", zo legt hij uit. "Het lijkt op een karikatuur zoals we die kennen uit de 19e en begin 20e eeuw uit Oost-Europa, maar ook vooral uit de jaren '20 en '30 zoals hij in Duitsland werd afgebeeld."

'Klopt dit?'

De conservator schrok van de afbeelding. "Ik was nogal verrast dat ik dit zag. Ik dacht: 'Klopt dit?'. Ik moest ook even van mijn fiets afstappen. Je verwacht het ook niet, zeker niet in deze omgeving. Ik was dan ook hogelijk verbaasd."

"Ik heb het op sociale media gedeeld", zegt Abuys, die ook even twijfelde over de betekenis van de tekening. "Vooral vanuit Joodse wereld kwamen reacties dat het absoluut een antisemitische uiting is." Er werd contact gezocht met de gemeente Aa en Hunze. Vorige week werd beloofd dat de tekening snel weggehaald zou worden, maar dat is nog niet gebeurd.

'Moet absoluut niet getolereerd worden'

Over de achtergrond van de tekening is weinig bekend. Het is niet precies duidelijk sinds wanneer de tekening er staat en wie ervoor verantwoordelijk is.

"We weten niet wat de motivatie van deze persoon is. Misschien is het onschuldig, maar dan moet deze persoon zich wel realiseren wat hij hiermee onder de Joodse gemeenschap teweegbrengt. Het roept allerlei associaties op over de Jodenvervolging. Dat moet absoluut niet getolereerd worden, daarom moet het zo snel mogelijk worden verwijderd", besluit conservator Abuys.