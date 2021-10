Documentaire over windmolenverzet: 'Prachtige aanblik van de achterkant van onze democratie'

RTV Noord sprak drie van de hoofdrolspelers en vroeg hen wat ze van de film vinden.

Jan Nieboer uit Tweede Exloërmond

Jan Nieboer is als voorman van actiegroepen Tegenwind Veenkoloniën en Platform Storm prominent in de film te zien. Dit jaar werd hij tot een jaar celstraf veroordeeld, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor zijn betrokkenheid bij het versturen van dreigbrieven naar bedrijven die bemoeienis hadden met de bouw van windmolens. Nieboer is in hoger beroep gegaan tegen de straf.

"De film laat heel scherp zien hoe burgers proberen op een constructieve wijze hun mening te geven over de windmolenplannen, maar ze totaal niet serieus worden genomen. De burger telt niet voor de overheid, dat zal de mensen die deze deze film zien bijblijven. Het is een prachtige aanblik van de achterkant van onze democratie", zegt Nieboer.

Jan Nieboer (Rechten: RTV Drenthe / Edwin van Stenis)

"Het is een belangrijke film, die bestuurders ook moeten zien. Het gevoel van teleurstelling en onrecht van de mensen in de film kan hun niet ontgaan. Het is de oprechte emotie van iedereen in het gebied", aldus Nieboer.

Siep van der Velde uit Meeden

Siep van der Velde uit Meeden heeft zich jarenlang ingezet tegen de komst van de molens van Windpark N33, vlak achter zijn huis. In de film zegt hij: "We worden gedwongen naar de buitenkant van het denken, de wil om gematigd te zijn gaat weg. Dat moet niet."

Siep van der Velde (Rechten: RTV Noord / Martijn Klungel)

"Het is een heel erg geslaagde film geworden. Ik ben ook blij dat we de mogelijkheid hebben gekregen om ons verhaal te vertellen, maar de film is is pas echt geslaagd als ook het doel wordt bereikt: burgers moeten worden gehoord. Laat deze film een waarschuwing zijn voor nieuwe energieprojecten, waarvan er talloze op stapel staan", zegt Van der Velde.

"Ik hoop dat de film ook bijdraagt aan de situatie in het dorp. Veel mensen hebben last van bromtonen en trillingen van de molens. Het zou mooi zijn als die molens in de nacht uit gaan."

Lies Zondag uit Veendam

Lies Zondag is raadslid in de gemeente Veendam voor Veuruutkiek (VUK) en was jarenlang bestuurder van actiegroep Tegenwind N33.

Lies Zondag, raadslid van Veuruutkiek (Rechten: RTV Noord / Marten Nauta)

"Het is een mooie, integere film geworden. Het geeft een goed beeld van wat mensen meemaken als de overheid over ze heen walst. Ik ben blij met de inzet, maar het probleem is nog niet opgelost. Iemand in de film zegt ook dat er eigenlijk een deel twee moet komen: als de molens worden opgeruimd. daar ben ik het wel mee eens", zegt Zondag.

"Iedereen kent de verhalen van de toeslagenaffaire en de aardbevingsellende, maar nog niet van de energietransitie. Die verhalen zitten in deze film. Het is goed dat de film nu door het land toert en dat raadsleden, bestuurders, actiegroepen en anderen er kennis van kunnen nemen. Het is een belangrijke waarschuwing voor projecten met windmolens op land en de besluitvorming die daar aan voorafgaat."

Dinsdagavond 12 oktober om 20.00 uur is er een voorvertoning van de film in het Forum in de stad Groningen, waarna de makers en hoofdrolspelers met elkaar in gesprek gaan. De officiële première van de documentaire is op zondag 24 oktober om 19.00 uur in Theater vanBeresteyn in Veendam. Een week later is de film te zien op televisie bij omroep Human. De uitzending op NPO2 begint om 20.25 uur.

