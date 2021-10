Zeldzame Gevlekte aronskelk ontdekt in Kloosterakker in Assen

De plant geniet volgens de gemeente geen speciale bescherming of zorgplicht. "Toch is het zeker een fascinerende plant om voortbestaan in onze regio een kans te geven. Daarom gaan we de plantbollen verhuizen", aldus de gemeente.

Herplant

Het herplanten gebeurt vrijdag. De Asser wethouder Bob Bergsma (D66) gaat de bollen uitgraven met leerlingen van Terra Assen.

Vrijwilligers van de Zuiderbegraafplaats, De Heemtuin, Landgoed Valkenstijn, het groene hart van Assen-Oost, en de Engelse landschapstuin Overcingel krijgen de bollen van de Gevlekte aronskelk. Zij gaan op hun eigen locatie de bollen herplanten. De soort kan na herplant volgend jaar weer prima kan groeien, zo verwacht de gemeente.

Valbloem

De Gevlekte aronskelk is een opvallende plantensoort uit de Aronskelkfamilie. Het is een valbloem, met een grote witte kolf met daarin een knots. Mugmotjes worden aangetrokken door de aasgeur, die de paarse tot metaalkleurige knots van de kolf verspreidt. Het is ook een veel gebruikte grafbloem.

Het ondergrondse deel is een knol. Aan het eind van het jaar sterven de bladeren af. In de winter zie je niets meer van de plant boven het oppervlak, maar het reservevoedsel is dan ondergronds opgeslagen in de wortelknol. In Nederland is de soort vrij algemeen, maar in deze regio niet. In Oost-Drenthe wordt de soort ook wel Aronsstaf genoemd.