Meppel-letters teruggekeerd in regenboogkleuren: 'Eigen DNA op het water'

In 2018 was Amsterdam even in rep en roer toen de I Amsterdam-letters verdwenen uit de stad. Het zou té toeristisch zijn, zei de hoofdstad. Meppel stak daarmee de draak en legde vlug I Ameppel in de Drentse Prinsengracht. Een jaar later waren ze plots verdwenen, maar deze week keerden ze terug op bijzondere wijze: in regenboogkleuren.

En dat heeft alles te maken met de Coming-Outweek die Meppel organiseert. "Daarvoor hebben we een werkgroep opgericht die alle activiteiten bedenkt", vertelt groepslid Marlot Niemeijer. "In samenwerking met Meppel Event Desk hebben we gekeken of we de Meppel-letters weer terug konden brengen en toen is de bal snel gaan rollen. Binnen een week heeft Noordkust de letters gerenoveerd, geverfd en in het water gelegd. Het was erg leuk om te doen. Dit is toch ludieker dan het hijsen van de vlag."

De reacties zijn erg positief, zegt Niemeijer. "Heel veel mensen hebben ze al gezien, want ze liggen op een prachtige plek pal in het centrum. Je ziet ze altijd. De reacties zijn heel positief. Mensen zijn blij dat de letters terug zijn en vinden de kleuren top."

Knipoog voorbij

Drenten die de letters nog niet hebben gezien, hoeven zich niet te haasten. Ze blijven voorlopig liggen. "De zes waarden die onze stad kenmerken dragen we uit via Meppel Diep Geluk. De kleuren van de letters linken allemaal naar een waarde van Meppel. Zo is bijvoorbeeld de oranje P een verwijzing naar het ondernemende karakter van de stad. Zo hebben we niet alleen de regenboogkleuren, maar ook ons eigen DNA op het water drijven."

De eerste drie letters, "I AM", zijn wel weggelaten. "De knipoog naar Amsterdam was leuk, maar nu gaat de focus weer op ons eigen stadje."

