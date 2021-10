Titelverdediger doet niet mee aan NK schaken als de coronapas blijft

Titelverdediger Lucas van Foreest doet niet mee met het NK schaken in Hoogeveen, als de rechter morgen besluit dat de sporters een coronapas moeten laten zien. Om het NK is veel te doen. Het wordt gehouden in het gemeentehuis van Hoogeveen, daarom wil de gemeente dat de schakers een geldige QR-code hebben.

Daar zijn zes topschakers het niet mee eens, ze vinden het in strijd met met het NOC*NSF sportprotocol voor topsporttoernooien. Daarom spanden ze gisteren een kort geding aan. Dat dient morgen in Haarlem.

"Ik verwacht dat van de zes mensen die het kort geding hebben aangespannen, velen niet mee zullen doen", zegt Van Foreest tegen RTV Drenthe. "Dat zal een enorme degradatie voor het toernooi zijn. Ik ben de titelverdediger en de als tweede geplaatste doet ook mee met het kort geding. Dat betekent dat de nummer één en twee niet mee zullen doen."

Geen andere locatie

Een optie om het NK zonder coronapas te spelen, is het vinden van een andere locatie. Maar de Nederlandse schaakbond denkt niet dat er nog een andere locatie kan worden gevonden voor het NK, zegt de advocaat van de bond tegen het ANP.

"Het is een NK, daar komt organisatorisch veel bij kijken", zegt de advocaat. "Het begint vrijdag al en dus is het eigenlijk niet meer mogelijk het toernooi nog elders te organiseren. Ook niet op een andere plek in Hoogeveen, want voor elke locatie in die gemeente geldt dezelfde eis van het coronatoegangsbewijs."

Snel duidelijkheid

De bond zegt snel te willen weten van de zes schakers of ze meedoen of niet. "Het is kort dag en de bond is al aan het puzzelen met alternatieve speelschema's, omdat mogelijk andere schakers moeten worden toegevoegd aan het deelnemersveld."

