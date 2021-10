Provincie Drenthe zoekt waarnemend burgemeester met ervaring voor Midden-Drenthe

Vorige week kondigde Damsma haar vertrek aan vanwege de moeilijke relatie tussen haar en de gemeenteraad. Ondanks wederzijdse investeringen werd de band in de vier jaar dat ze burgemeester was, niet hersteld.

De zoektocht naar een nieuwe burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe vindt in twee fases plaats: eerst wordt er door de Commissaris van de Koning, Jetta Klijnsma, gekeken naar een waarnemend burgemeester. Daarvoor is gekozen omdat de wensen van de politieke bestuurders van nu kunnen verschillen van de wensen van de politiek gekozen bestuurders van na de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

In de volgende fase wordt de procedure voor een vaste burgemeester gestart. Daarbij wordt eerst gepraat met de fractievoorzitters van de politieke partijen in de gemeente om te luisteren wat voor burgemeester zij nodig hebben.

Omdat de waarnemend burgemeester op korte termijn nodig is en daarnaast vanwege de naderende verkiezingen in een belangrijke periode invalt, wordt volgens de provincie gezocht naar iemand met ervaring. "Iemand die in staat is het ambt snel op te pakken", licht de woordvoerder toe.

Wie die rol gaat vervullen is nog niet bekend. Toen voormalig burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe Jan Broertjes in 2015 bekendmaakte zijn ambt neer te leggen was het Ton Baas de taak van waarnemer op zich nam. Baas sprong in 2019 ook bij in de gemeente Aa en Hunze. In gemeente De Wolden is oud-PvdA-Eerste Kamerlid Jannie Vlietstra nu waarnemend burgemeester. De waarnemend burgemeester hoeft niet uit de directe omgeving te komen.

