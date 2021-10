Oud-Jehovah's willen erkenning voor leed door uitsluiting

Het gaat om ruim dertig oud-Jehovah's Getuigen die van plan zijn gezamenlijk aangifte te doen, bevestigt initiatiefnemer Henri Dahlem naar aanleiding van berichtgeving van Trouw. Zij hebben bovendien de handen ineen geslagen met een advocatenkantoor om de mogelijkheden tot een rechterlijke procedure te verkennen.

Sociaal isolement

De religieuze organisatie, met het hoofdkantoor in Emmen, voert volgens de betrokkenen een 'intolerant' en 'discriminerend' uitsluitingsbeleid. Wie de organisatie verlaat of eruit wordt gezet, wordt uitgesloten. Jehovah's mogen vervolgens geen contact meer hebben met deze 'kwaaddoeners'. Zij lopen dan het gevaar ook uitgesloten te worden.

De oud-leden worden met de pest vergeleken en 'kinderen van Satan' genoemd, zeggen ze. Hierdoor komen zij in een sociaal isolement terecht en raken ze vrienden en familie kwijt. De Jehovah's hopen zo dat de 'kwaaddoener' tot 'bezinning' komt . Ook zou uitsluiting de christelijke gemeente 'rein' houden.

Rechter in België: boete voor Jehovah's

Henri Dahlem is deze handelswijze meer dan beu en gaat over tot actie. Hij wil erkenning voor hetgeen hem en lotgenoten is aangedaan. Dahlem werd naar eigen zeggen eruit gegooid omdat hij stemde op een politieke partij, terwijl Jehovah's politiek neutraal moeten zijn. "Het beleid is erger dan je denkt, met onder andere zware gevolgen voor kinderen", zegt hij. "We moeten ingrijpen."

Hoop put hij uit een rechtszaak in België. De rechtbank in Gent noemde in het voorjaar de manier waarop gezinnen uit elkaar zijn gescheurd en kinderen verstoten 'schokkend'. Vanwege het aanzetten tot discriminatie en moreel geweld werden de Jehovah's veroordeeld tot het betalen van een boete. De zaak gaat in november verder, omdat hoger beroep is aangetekend door de organisatie.

Nog deze maand bespreekt initiatiefnemer Dahlem met zijn advocaten wat de volgende stappen gaan zijn. De bedoeling is ook om de politiek erbij te betrekken. De groep die zich aansluit bij zijn strijd wordt steeds groter, zegt Dahlem. Daarbij zitten overigens nog geen Drenten.

Bijbelse principes

Het hoofdkantoor Jehovah's Getuigen in Nederland in Emmen laat weten dat hun handelswijze op 'Bijbelse principes' is gebaseerd. "Alle Getuigen van Jehovah stemmen ermee in om volgens die normen te leven wanneer zij de weloverwogen keuze maken om zich te laten dopen."

Op de vraag of het hoofdkantoor begrip kan opbrengen voor de gevoelens van de oud-leden, wordt niet ingegaan. Ook opmerkingen over een eventuele rechtszaak gaat ze uit de weg. Wel wordt gewezen op eerdere rechterlijke uitspraken waaruit blijkt dat Jehovah's Getuigen de bevoegdheid heeft een 'zondaar' uit te sluiten.

Lees ook: