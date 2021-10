Aantal Drentse coronabesmettingen daalt voor derde dag op rij

Het aantal positieve coronatestuitslagen daalt weer gestaag in Drenthe. Gisteren zijn er in totaal 56 personen met een coronabesmetting geregistreerd en dat is minder dan in de voorgaande twee dagen. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De gemeente Emmen is koploper met 12 nieuwe besmettingen, gevolgd door Borger-Odoorn (11). In Hoogeveen werd iemand opgenomen in het ziekenhuis vanwege corona. Er zijn geen nieuwe sterfgevallen gemeld. In Midden-Drenthe werd niemand positief getest op corona.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 12-10-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1658 (+1) 7 20 Assen 4618 (+8) 72 15 Borger-Odoorn 1840 (+11) 33 15 Coevorden 3419 (+6) 60 32 Emmen 10467 (+12) 187 81 Hoogeveen 5546 (+6) 82 (+1) 42 Meppel 2727 (+4) 34 27 Midden-Drenthe 2361 38 30 Noordenveld 2118 (+2) 34 26 Tynaarlo 2001 (+2) 25 25 Westerveld 1138 (+1) 18 21 De Wolden 2264 (+3) 34 26 Onbekend 68 0 0

'Verwachte najaarsstijging ingezet'

Het aantal nieuwe coronagevallen in het hele land is ondertussen met bijna de helft gestegen. In de afgelopen zeven dagen zijn 17.832 positieve tests geregistreerd, tegen 12.016 in de week ervoor. Dat is een stijging van ruim 48 procent. De uitbraak staat nu op het hoogste niveau sinds eind augustus. "De verwachte najaarsstijging lijkt ingezet", aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het aantal positieve testen stijgt in elke leeftijdsgroep. Zo is het virus afgelopen week aangetroffen bij 1434 kinderen van 5 tot en met 9 jaar. Dat is 55 procent meer dan de week ervoor. Bij 45- tot en met 49-jarigen steeg het aantal nieuwe gcoronagevallen met bijna 62 procent. Onder zeventigers was een toename van bijna 75 procent te zien en onder 90-plussers bijna 80 procent, maar daar gaat het nog om redelijk kleine aantallen.

Meer ziekenhuisopnames

Het aantal ziekenhuisopnames stijgt ook. Bij 281 mensen waren de coronaklachten vorige week zo erg, dat ze in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. De week ervoor registreerde het RIVM 260 opnames, nog een week eerder 237. Van de 281 opgenomen coronapatiënten belandden 71 op de intensive care, tegen 46 de week ervoor.

Het aantal sterfgevallen daalde wel. In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM bericht dat 24 mensen aan de gevolgen van hun besmetting waren overleden. In de weekcijfers is dat het laagste aantal sinds eind juli.

R-getal loopt op

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, loopt ook verder op en staat nu op 1,12. Dat is het hoogste niveau sinds 8 juli. Een reproductiegetal van 1,12 betekent dat honderd mensen met corona gemiddeld 112 anderen besmetten. Zij dragen het virus vervolgens over aan 125 mensen, die op hun beurt 140 mensen aansteken. Bij elke stap loopt het aantal besmettingen op.

Het reproductiegetal wordt elke dinsdag en vrijdag vastgesteld. Het gaat wel over de situatie van zo'n twee weken eerder. Nieuwere cijfers zijn namelijk nog niet betrouwbaar genoeg. Het cijfer van 1,12 van vandaag beschrijft de situatie op 27 september. Afgelopen vrijdag kwam het getal voor het eerst in weken boven de 1 uit.

De GGD testte bijna 158.000 mensen, het hoogste aantal in drie weken tijd. Dat bracht ruim 16.000 besmettingen aan het licht. Voor het eerst sinds begin september was meer dan 10 procent van alle testen daar positief. Iets meer dan 332.000 mensen lieten zich testen zodat ze naar een restaurant, café, bioscoop of theater konden gaan. Dat is vergelijkbaar met vorige week, maar het leverde wel meer positieve testen op. Van alle mensen die een toegangstest lieten doen had 0,15 procent het coronavirus onder de leden, tegen 0,1 procent de week ervoor.