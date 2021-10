Toch geen inhoudelijke strafzitting Josef B. op 11 november in Ruinerwold-zaak

Er komt toch geen inhoudelijke behandeling op 11 november van de strafzaak tegen Josef B. in de Ruinerwold-zaak. Het wordt opnieuw een regiezitting. In oktober werd bij de vorige zitting bekend dat het OM een gewijzigde tenlastelegging heeft tegen de Oostenrijkse klusjesman. Hij wordt behalve van vrijheidsberoving ook verdacht van mishandeling van de negen kinderen van Ruinerwold-vader Gerrit Jan van D.. Daar is de advocaat het niet mee eens.

Tot vorige week had advocaat Yehudi Moszkowicz tijd gekregen te reageren op de aangepaste tenlastelegging. Dat heeft er nu toe geleid dat de rechtbank besloten heeft de zaak toch niet inhoudelijk te behandelen, zoals eerst het plan was.

Bezwaar

Advocaat Moszkowicz maakt bezwaar tegen de manier waarop het Openbaar Ministerie bij de vorige regiezitting volgens hem 'zomaar ineens' met nieuwe beschuldigingen tegen zijn cliënt is gekomen. Josef B. wordt nu dus ook verdacht van mishandeling van de kinderen van Gerrit Jan van D., met wie hij samenwerkte en voor wie hij hand- en spandiensten verrichtte. De Oostenrijkse klusjesman zou zich tussen 2007 tot oktober 2019 schuldig hebben gemaakt aan mishandeling.

Officieel gaat het om het medeplegen van mishandeling van de kinderen in de tijd dat ze in Zwartsluis, Meppel, Ruinerwold woonden. De mishandelingen die voor die tijd gebeurden, toen het gezin in Hasselt woonde, zijn inmiddels verjaard.

De Oostenrijkse klusjesman, die huurder was van de boerderij in Ruinerwold, werd aanvankelijk nog verdacht van het medeplegen van vrijheidsberoving van de negen kinderen. Ook was hij betrokken bij de vrijheidsberoving van een oudere Oostenrijkse man met wie de Ruinerwold-vader en hij zaken deden. Deze man zou ook mishandeld zijn.

Overvallen

Advocaat Moszkowicz gaf in september meteen aan zich overvallen te voelen door de uitbreiding van de tenlastelegging met mishandeling. Hij wilde overleg met zijn cliënt, die toen niet bij de zitting aanwezig was.

De advocaat stelt dat het Openbaar Ministerie niet zomaar de tenlastelegging kan veranderen, zo liet hij vanmiddag weten in een reactie. Hij maakt er dan ook bezwaar tegen. En als de gewijzigde tenlastelegging door de rechtbank wordt geaccepteerd, wil hij opnieuw de kinderen horen als getuigen in de zaak. Eerder heeft hij ze hierover niet kunnen bevragen, omdat hij van de mishandeling niets wist.

Vader horen

Moszkowicz wil ook nog altijd de Ruinerwold-vader zelf horen, ook al is een eerder verzoek van hem afgewezen. Hij vindt dat van wezenlijk belang voor 'een eerlijk proces' voor zijn cliënt, omdat Gerrit Jan van D. een volwaardige medepleger is, al kan hij door zijn beroerte verder niet berecht worden. Op 11 november zal bij de regiezitting duidelijk worden welke onderzoekswensen de advocaat precies heeft. Vanmiddag had hij geen tijd daar een nadere toelichting op te geven.

Het Openbaar Ministerie liet eerder weten dat er geen sprake is van nieuwe beschuldigingen, maar dat de tenlastelegging anders is geformuleerd. "Het OM heeft de vrijheid om tijdens het onderzoek feiten juridisch anders te duiden", aldus het OM in een nadere verklaring.

